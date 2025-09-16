Návrat do LM s Chorým, ale bez Bořila. Trpišovský: Chci, aby fanoušci zažili výhru
Za pár dní to bude přesně 18 let, kdy Slavia zapsala svou první a dosud jedinou výhru v Lize mistrů. Triumf nad Steauou Bukurešť ale neoslavoval Eden, nýbrž Strahov. Nyní má další šanci. Bodö/Glimt je hratelný, byť extrémně nebezpečný soupeř, jak potvrdil kouč Jindřich Trpišovský. „Norský hegemon, rychlostně a fyzicky skvěle vybavený,“ vydechl kouč. Pro dlouho očekávaný návrat mezi evropskou elitu ale nemůže počítat s Janem Bořilem.
Jak se těšíte na znělku Ligy mistrů?
„Samozřejmě se těšíme. Jednou jsme to už zažili, ale je to hrozně dlouhá doba. Hodně jsme na to dřeli. Největší radost mám z toho, jak si to užijí lidi.“
Už několikrát jste zmínil, že vaším cílem je vyhrát se Slavií zápas Ligy mistrů…
„Je to spíše meta než cíl. I dostat se do Ligy mistrů je sen. Dalším snem je, aby se tam český tým ukázal v konkurenceschopném světle. Ale aby fanoušci Slavie zažili výhru, mám hodně v sobě. V Edenu se to nikdy nepodařilo, jen na Strahově. Moc bych u toho chtěl být a zítra máme příležitost.“
Po zápase se Karvinou jste říkal, že vás čeká v Bodö/Glimt specifický soupeř. V čem?
„Všichni víme, jaký to je tým, norský hegemon. A má stejný rukopis jako my. Nesmírně kompaktní v defenzivě, silný v ofenzivě. Je tam trenér, který si dlouhodobě vybírá hráče do systému, někteří se jim pak vrací ze zahraničí. Je to tým založený do rychlosti, ale zároveň rád drží míč. Rychlostně i fyzicky skvěle vybavený soupeř, jsou schopni dávat spoustu gólů i velkým týmům a ve své lize absolutně dominují. Proto jsem to zmiňoval, mají vlastní tvář i rukopis.“
Je to specifické i v tom, že přivádíte z Norska často posily, že?
(usmívá se) „To je dotaz spíš na podcast a měl by směřovat na Jiřího Bílka. Ale pokusím se odpovědět, je to souběh věcí. Norský fotbal šel nahoru a my měli finanční možnosti, které pasují jen na některé soutěže. Do toho máme určitou intenzitu hry a DNA, které v jiných ligách těžko najdete. Díky skautovi Lukáš Martínkovi jsme navíc měli ligu dobře zmapovanou. Týmy se tam vyznačují stylem, který se nám dobře nakoukával. I tím, že je to na severu a je tam hodně umělé trávy, vám hodně hráčů řekne, že s transferem souhlasí.“
Je tým vyladěn na úroveň, na kterou jste ho chtěli před Ligou mistrů mít?
„Pevně tomu věřím. Pro některé kluky to není jednoduché, mají vrchol sezony po celou sezonu, když započítáme Slavii i reprezentaci. Někdy pro to musíte nějaké zápasy obětovat a na začátku sezony bylo vidět, že ještě nejsme vyladění. Na posledních výkonech je ale vidět, že jsme ve správné provozní teplotě.“
Jak vypadá marodka? Bořil a Ogbu nebyli o víkendu na lavičce…
„Měli jsme nějaké problémy. Nebudu to nějak přibližovat, ale zmíním ta dvě jména. Bořil ani Ogbu bohužel nebudou v nominaci.“
Po ligovém trestu můžete využít Tomáše Chorého. Jaký je jeho stav?
„Je to paradox fotbalu. Na začátku sezony máme dva útočníky, pak jednoho, teď máme na zápas tři. Jsme rádi, že ho máme v kádru, pomohla mu s herní praxí i reprezentace. Doléčil zdravotní neduhy, hodně trénoval a já vnímám, že chce na hřišti odčinit to, co se stalo. Na zápas s ním počítáme.“
Může už tento zápas být z hlediska postupových spekulací stěžejní?
„Vůbec to tak nemám. Vidím domácí zápas, možnost vítězství, Ligu mistrů po dlouhé době. Pak budeme přemýšlet, co bude dál.“