Kotalík: Rozpočet Sparty určitě naroste, posily mají další potenciál

S jakými cíli jde Sparta do sezony?

„Prvním cílem je postoupit do základní skupiny Evropské ligy a tím druhým je vrátit na Letnou mistrovský titul a tím pádem postoupit do Ligy mistrů.“

Jak moc velké posilování a nákupy zahraničních hráčů zatížily klubový rozpočet?

„Ještě nemáme všechny věci dotažené, ale rozpočet určitě naroste. Do přesných čísel se však nemohou pouštět.“

Spekuluje se, že Tal Ben Chaim vyšel Spartu na tři miliony eur. Má klub limit pro nákup posil?

„Limit pro nákup máme. Částky mnohdy neodpovídají realitě. Kromě Janka přišli hráči do 28 let, což neznamená, že by nemohli mít další obchodní potenciál."

Jak je možné, že Ben Chaim prošel zdravotní prohlídkou, když je nyní zraněný?

„Věděli jsme, že netrénuje, měli jsme detailní zprávy z Izraele. Sami jsme dělali i kontrolní rezonanci. U takového zranění je to individuální. Pro nás bylo důležité, že nemá poškozené vazy či něco vážnějšího. Dostal pouze klasického koňara a jeho léčba se protáhla. To se stává. Není důležité, aby byl připravený za týden, za dva, ale aby byl schopný hrát v průběhu sezony.“

