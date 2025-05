Eskamotér a střídání. Pardubice ukázaly Chrudimi rozdíl. Můžeme to otočit, říká kouč

Během jara, když se vracel po těžkém zranění kotníku, občas nedostal pozvánku do základní sestavy. V baráži se však ukázalo, jak je Jan Kalabiška pro Pardubice důležitý. Není divu, že přijímá telefonáty od svého osudového trenéra Martina Svědíka, aby se za ním přesunul do Brna a pomohl k rozpuku druhdy slavného klubu.

Osmatřicetiletý čahoun s více než třemi stovkami startů na první scéně zase demonstroval, že může dál pomáhat. Byl perfektní v kombinaci, v hlavičkových rejdech - a především vstřelil nakonec vítěznou branku.

Po šesti minutách druhé půle natáhl nohu do výšky jako eskamotér a za Jáchyma Šeráka umístil první balon. Syn známého advokáta, jenž zastupuje také Miroslava Peltu, byl v utkání velmi dobrý, ale tentokrát nestačil. „Tyhle rozsahy mám, a to se ani moc neprotahuju,“ usmíval se střelec.

Ano, tohle slovo na něj sedí. I když se postupně posunuje v sestavě do zadních řad, ve Slovácku hrál i stopera, góly vždy dával. V lize jich zapsal sedmatřicet, na Slovensku byl před deseti lety nejlepším kanonýrem první ligy.

„První gól nám strašně pomohl,“ poděkoval trenér David Střihavka. „Baráž je těžká zkouška mentální odolnosti,“ připustil.

Zásadní vliv na výsledek měl však také on a jeho spolupracovníci. V půli podnikli dvě střídání, z placu se klidili Laurent Kissiedou s Abdullahim Tankem. Druhého kouč chválil, ale šlo spíše o vyjádření důvěry, ani jeden z cizinců nedodal mužstvu, co by měl. Zato nové síly Vojtěch Sychra a Ladislav Krobot pomohli. První jmenovaný nahrál na obě branky, není divu, že ho lanaří Liberec i Baník.

„Bylo to součástí plánu, když jsme namýšleli, jak by mohl vypadat průběh. Vsadili jsme na nějakou základní sestavu a spoléhali, že to kluci oživí,“ vykládal Střihavka.

To se vydařilo, zásadní však byl jiný fakt, který shrnul chrudimský trenér Jindřich Tichai: „Pardubice byly lepší, jsou silnější na balonu, vyhrávají víc osobních soubojů.“ Ano, rozdíl mezi soutěžemi byl zkrátka znatelný, což uznal také útočník Matěj Náprstek, jenž v Chrudimi hostuje z Hradce Králové, první ligu tudíž zná. „Domácí vyhráli zaslouženě. Mají kvalitu a ukázali. My jsme měli málo šancí,“ řekl. Šlo spíše o náznaky, nejnebezpečnější byla střela z nějakých pětadvaceti metrů, již vytáhl Vojtěch Vorel nad břevno.

Přesto jeho tým myslí na obrat. „V sezoně jsme prožili těžké chvíle zvládli jsme je, můžeme to otočit,“ řekl Tichai. „Jsme teprve v poločase, musíme být obezřetní,“ přitakal kolega Střihavka.

Odveta se hraje v neděli v Chrudimi.