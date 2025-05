Konec Drnovic: Loučení bez gólu. Špatně pro fotbal, řekl Rada po remíze s Vyškovem

Sen Jaroslava Starky a jeho Příbrami, kam se po sezoně stěhuje MFK Vyškov, o návratu do nejvyšší soutěže žije. Kameníkova parta v prvním duelu fotbalové baráže nedostala od Dukly gól a na Julisce se po remíze 0:0 v neděli popere o postup. Byť by byl pro někoho jiného. „Pro místní lidi je to škoda. A pro fotbal špatně. Myslím, že tímto drnovický stadion končí,“ uvedl trenér Pražanů Petr Rada.