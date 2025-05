Sním o tom zahrát si s bráchou. Je to poslední šance, přiznal Čelůstka. Sejdou se v Brně?

Byl to předposlední zápas Tomáše Čelůstky (33) a jeho parťáků za Vyškov. Nevypadal špatně, remíza 0:0 v baráži s fotbalisty Dukly Praha je pro druholigový tým úspěchem. V neděli v Praze přijde úplný konec klubu na profi úrovni. A co bude s krajním obráncem? Rád by si na závěr kariéry zahrál v jednom týmu s bratrem Ondřejem. Ve hře je Artis Brno.

Jak hodnotíte remízu s prvoligovým celkem?

„Od nás to byl velmi dobrý zápas. Pořád máme o co hrát, což je skvělé. Je to pro nás super výsledek. Chuť porazit Duklu byla opravdu velká. Soupeř ukázal, že má výborný tým. Nebylo to pro nás nic jednoduchého, ale dali jsme do toho srdce. Byli jsme pro Duklu víc než vyrovnaným soupeřem. V neděli ji zkusíme zaskočit, překvapit. Zase si to půjdeme na férovku rozdat.“

Dýchla na vás nostalgie, že hrajete naposledy v Drnovicích?

„Teď po zápase mě strašně mrzí, že to končí. Přirostlo mi to tady k srdci. Tento stadion na vás neuivěřitelně dýchne historií. Je to obrovská škoda. Stadion by si zasloužil, aby se opravil a zase se tu hrály velké zápasy. Ale ke všemu jsou potřeba peníze a dohody. Je to škoda, ale musíme jet dál.“

Plánujete s bratrem Ondřejem, který se vrací z Turecka, společné angažmá?

„Něco se napsalo, ale nic konkrétního není. Netuším, jak se rozhodne brácha. Má víc možností. O všem se pobavíme. Je pravda, že sníme o tom, abychom si na stará fotbalová kolena zahráli spolu. Já o tom sním možná o trošku víc, delší dobu. Bylo by to nejhezčí, co by nás mohlo potkat. Letos je to poslední šance. Rozhodně.“