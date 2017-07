Berkovec chystá v Karviné restart. Zachránce Koneho prý pozve na kávu

Je odchovancem pražské Slavie. Odchytal v jejím dresu už slušnou řádku zápasů. Ale trvaleji se v ní uchytit jako by Martinu Berkovcovi (28) nebylo souzeno. Hostování a zase hostování. To nynější jej zaválo až do Karviné. Odehrál za ni už dva přípravné duely. Inkasoval v nich pět gólů. Nejen on ale věří, že gólů bude ubývat. Že se v Karviné postaví na nohy a svou kariéru ještě nasměruje do klubu, v němž bude konečně hrát o titul.

Má za sebou mizerné krkolomné jaro. Moc toho v Bohemce tentokrát neodchytal. Hned na začátku se srazil se spoluhráčem Danielem Krchem a nebýt včasného zásahu Francise Koneho ze Slovácka, kdoví, jak by nehoda pro Martina Berkovce dopadla. Po čase se vrátil. Odchytal čtyři zápasy a v tom pátém přišlo další vážné zranění. A předčasný konec sezony. Raději zapomenout. A znovu se nastartovat. O to se bude v této sezoně snažit v Karviné.

Když vzala uplynulá sezona za své, vrátil se do Slavie. Zapojil se do přípravy a nejspíš si i hodně přál v Edenu se chytit a říct si o příležitost. Věděl, že se spekuluje o odchodu Jiřího Pavlenky. „Ale taky jsem věděl, že pokud Pavlas odejde, Slavia bude hledat jiného gólmana,“ vybavuje si Berkovec zpětně. Cítil, že po smolném jaru, které povětšinou promarodil, bude jeho šance dostat se ve Slavii do branky malá. „Takže jsem ani nemohl být moc zklamaný, když jsem poznal, že se se mnou moc nepočítá,“ líčí Berkovec.

Události jej nasměrovaly do Karviné, odkud si Slavia v Janu Laštůvkovi vybrala náhradu za Pavlenku. Sbalil si věci a vyrazil. Přestože si přál být co nejblíže svému domovu v Chebu. I protože má nemocného tátu. „Je fakt, že z tohoto důvodu jsem chtěl být domovu spíš blíž než dál. Ale probrali jsme to s trenérem Weberem. A pokud to bude nutné, nebude snad problém zůstat doma o den déle,“ věří Berkovec v úmluvu s karvinským trenérem.

V Karviné chce svou kariéru po smolném jaru restartovat. Jozef Weber věří, že Jana Laštůvku nahradí. „Znám ho. Poznali jsme se v Bohemce, vím, co je to za brankáře. Je to gólman pro velký český klub. U nás to dokáže, uvidíte. Je mu teprve osmadvacet let. To je pro gólmana skoro ještě začátek kariéry,“ prorokuje Weber.

Nástup do slezského klubu si Berkovec nepochybně představoval jinak. V přípravném zápase se Zlatými Moravcemi inkasoval třikrát. V tom následujícím s Ružomberkem dvakrát. „Nebyl to úplně povedený start,“ usmívá se s odstupem času. „Moc jsem si v těch zápasech nezachytal. Ale pokud to bude takhle pokračovat a ty góly budou po jednom ubývat, dostanu v generálce už jenom jeden a pak v prvním kole s Jihlavou žádný. A to bych bral,“ konstatuje brankář, jemuž jako by nebylo souzeno chytat v týmu, který by hrál o titul.

I ve Slavii zažil časy, kdy se pražský klub jen zachraňoval v lize. Totéž zažil dvakrát v Bohemians. „Věřím, že teď to bude konečně jiné. A že Karviná se bojům o záchranu vyhne. Mužstvo, které tady je, na to rozhodně má,“ myslí si Berkovec. A Weber? „Pomůže nám a pak doufám, že ještě zažije, co to je hrát ve špičkovém klubu o titul. Přál bych mu to. A vím, že kvalitu na to má,“ míní karvinský kouč.

Ve druhé polovině září se Karviná střetne se Zbrojovkou Brno. Budou-li zdraví a nominováni, postaví se proti sobě Berkovec v brance Slezanů a Francis Kone, po přestupu ze Slovácka v sestavě brněnského týmu. Tedy muž, jenž se na jaře ocitl ve velkých nesnázích, a druhý, jenž mu rychlým zákrokem dost možná zachránil život. „Těším se, že ho uvidím,“ říká Berkovec.

V hektickém období stěhování ještě nenašel čas, aby hráče, jemuž vděčí za mnohé, pozval na kávu. „Ale rozhodně jsem na to nezapomněl. Měli jsme to teď k sobě daleko, on byl na Moravě, já v Chebu. Teď to k sobě máme mnohem blíž. A já se s ním za to vypořádám. Nechte to na mně,“ ujišťuje Berkovec. Angažmá v Karviné je pro něj třetí tuzemskou prvoligovou štací.