Blažek o posilách Sparty: Mám z toho strach. Na pivo si asi nezajdou

Co říkáte posilování Sparty?

„Bude to zajímavé, hodně se na to těším. Když za nás přišlo v přípravném období pět fotbalistů a hrál z nich jeden, bylo to bráno jako úspěšné. A teď jich přišlo do Sparty deset, je to hodně na hraně. Je to risk. Ale třeba ti kluci mají takovou kvalitu, že to jejím prostřednictvím hned zezačátku zvládnou, všechno si sedne a ten mančaft se utvoří. Na jednu stranu jsem rád, že se něco takového začalo dít, a na druhou stranu mám trochu strach.“

Nejde jen o počet posil, ale třeba i o to, že jsou to do jednoho všichni cizinci.

„Cizinci jsou i trenéři, přitom si nedovedu představit, že bych musel tady u nás komunikovat v kabině třeba celý den v angličtině. Pochybuju, že se ti kluci naučí rychle česky, a to už vůbec nemluvím o trenérovi.“

360p REKLAMA Stramaccioni: Základní sestava? O devíti místech mám jasno • VIDEO iSport TV

Každopádně parta, která se v českém fotbale vždy tradovala jako základ úspěchu, se v současné Spartě vytvoří jen těžko.

„Já jsem měl v Norimberku štěstí, že tam byli i Češi a Slováci. Ale pokud jde člověk ven, žádné velké party nenajde, funguje to tam jinak než u nás. Nevím, jestli se dvacet kluků ve Spartě domluví a půjdou si sednout k Tygrovi na pivo. (směje se) Ale taky se dá bez toho žít, doba se někam posunula, mladší hráči jsou jinak vychovaní. Třeba jim to bude šlapat i bez toho.“

Je ten Janko střelec, nebo ne?

Kdo z nových hráčů Sparty na vás udělal zatím nejlepší dojem?

„Pokud budu mluvit o zápase s Arnhemem, líbil se mi Plavšič. Bylo na něm vidět, že je hodně fotbalový a že chce, bojuje. Ale je otázka, jak to bude vypadat v ostrém zápase, protože je opravdu hodně subtilní. Naopak mě trošku zklamal Štetina, to jsem koukal. Znám ho z Dukly a přišlo mi to od něj trochu málo.“

720p 360p <p><span>Po vypjaté sezoně, kterou v Plzni dokončoval jako asistent po boku Zdeňka Bečky s důležitým slovem na mužstvo, se Pavel Horváth rozhodl pro změnu. Západočeská ikona zamířila do druholigového Sokolova, kde se Horváth dohodl na jednoletém kontraktu. V rozhovoru pro iSport TV se podívejte, jaké má ambice, co říká o Stramaccionim i o tom, co si myslí o posilách svého bývalého klubu. </span></p> REKLAMA Horváth: Přestupy Plzně nejsou retro. Množství posil ve Spartě bych se bál

Co útočník Marc Janko?

„Ten mi proti Arnhemu přišel v útoku divný, hodně mě to překvapilo. Nevím, jestli to bylo tím, že nedostával balony, ale když se dostal do šancí, řešil je tak, že jsem si říkal: Do pytle, tak je to střelec, nebo ne? Ale zápas proti Vitesse se nevyvedl celému týmu, takže blíž si posily Sparty zatím hodnotit nedovolím.“

Jak jako bývalý gólman okomentujete Martina Dúbravku?

„Některé jeho zápasy v Liberci jsem viděl a předpoklady být jednička ve Spartě má. Jen nevím, jestli to Sparta neměla vyřešit tak, aby z toho měl profit celý český fotbal, tedy především nároďák.“

Myslíte to tak, že Martin Dúbravka připraví o místo Tomáše Koubka?

„Ke Koubkovi mám taky výhrady. Má své kvality, akorát to podle mě ještě není to pravé, ale třeba by se do toho dostal. Není to nic proti Slovákům, ale nevím, kdy ve Spartě chytal nějaký cizinec. Většinou byli brankáři ze Sparty v českém nároďáku.“