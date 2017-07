Stadion Slavie zdobí tváře legend. Za poctu děkovali Škoda i příbuzní Puče

Slávistický stadion prošel před důležitým zápasem 3. předkola Ligy mistrů s BATE Borisov (úterý, 19:00) faceliftem. Domov úřadujícího mistra teď zdobí podobizny klubových legend jako jsou kanonýr Antonín Puč, mistr Evropy z Bělehradu František Veselý nebo současný tahoun sešívaných Milan Škoda. Nová výzdoba Edenu vyvolala velmi pozitivní reakci mezi fanoušky, kteří by měli stadion do posledního místa zaplnit.

Jedna zásadní osobnost na zdi Edenu chybí. Josef Bican, autor více než čtyř tisíc gólů, jehož jméno je synonymem legendy Slavie. Ne, že by se klub nesnažil jej na čestné místo vyobrazit, vedení chtělo dokonce po legendárním "Pepim" celý stadion pojmenovat. Všemu ale zabránil jeho syn Ivan Bican, který si zvěčnění svého otce v Edenu nepřál.

Legendy ziji vecne pic.twitter.com/4SR851Hb5X — Tomáš Syrovátka (@tomassyrovatka) July 23, 2017

Úplně jiná reakce přišla od rodiny jiného vyhlášeného střelce, vicemistra světa z roku 1934 Antonína Puče. Slávistický šéf uveřejnil na Twitteru e-mail, který klubu poslal synovec jednoho z potomků slavného kanonýra. "Moc děkuji za to, že si mého prastrýce tak považujete, pokud se z nebe dívá, musí být obrovsky šťasten nejen za to, jaké se mu dostává pocty, ale hlavně za to, jak se Slavii podařilo navrátit zpět na výsluní," stojí mimo jiné v děkovném vzkazu.

K mailu do Slavie neni potreba dalsi komentar. Dekujeme za podporu, vazime si nasich legend. Spolecne jsme silnejsi. pic.twitter.com/I5JLvKdQZI — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 23, 2017

Mezi hvězdami let minulých se objevil i jeden hráč, který táhne současnou Slavii, nejlepší střelec minulé sezony Milan Škoda. Ten svůj vděk za uvedení mezi legendy vyjádřil na Twitteru. "Jsem šťastný, že můžu být v tak úžasné společnosti," napsal.

O poctě pro svého spoluhráče se na tiskové konferenci před úterním soubojem zmínil i Josef Hušbauer, podle něhož taková událost stojí i za příspěvek do klubové kasy. "Určitě mu tam něco napíšeme. Hrát s legendou v kabině, to je krásný," usmíval se slávistický středopolař.

Jsem stastny, ze muzu byt v tak uzasne spolecnosti. Dekuju. #Unbelievable pic.twitter.com/SlbLoaxkNt — Milan Škoda (@skodak21) July 23, 2017

Nově vyzdobený Eden by měl být na duel s BATE zaplněn. Lístků zbývá podle tiskového mluvčího Slavie Michala Býčka už jen pár stovek. Kapacita by měla být stejná, jako na zápasy se Spartou či Plzní, tedy 19 084 míst.

Trenér českého mistra Jaroslav Šilhavý věří, že plný stadion nesváže jeho svěřencům nohy, naopak je požene kupředu. „Skvělou atmosféru jsme si vyzkoušeli už během přípravných zápasů a věříme, že nás fanoušci budou povzbuzovat stejně jako v minulé sezoně,“ řekl zkušený kouč na tiskové konferenci.