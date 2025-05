Betis - Chelsea 1:4. Obrat a unikátní triumf Blues! Palmer zářil, pak si dal trofej do trenek

Vysoké vítězství se přitom nerodilo vůbec snadno. Zběsilý úvod skončil rychlou brankou Betisu a celý první poločas se Chelsea spíš hledala. Králem na hřišti byl veterán Isco a modří měli spoustu problémů.

„Ze začátku jsem byl trochu naštvaný, protože jsme do toho vstoupili úplně špatně. Po přestávce se nám to ale podařilo otočit a byli jsme jasně lepším týmem,“ shrnul kouč dvě rozdílné tváře svého výběru.

Ve druhé půli převzal taktovku od zkušeného Isca ofenzivní technik na druhé straně hřiště. O deset let mladší Cole Palmer se dostával z pravé strany hřiště do nebezpečných pozic a dvěma výbornými pasy rozhodl o vítězství.

Nejprve dokonalou levačkou načechral balon na hlavu Enza Fernándeze a o pět minut později přispěchal s prudším míčem směrem k Nicolasi Jacksonovi. Anglický talent si tak i díky dvěma fantastickým přihrávkám vysloužil ocenění pro hráče utkání.

Trofej skončila v trenkách

Při pozápasovém rozhovoru pak nevěděl, kam s trofejí pro nejužitečnějšího hráče finále, tak si jí prostě zastrčil do trenek. Na otázky moderátorky televize CBS pak odpovídal jako obvykle svým osobitým a velice strohým stylem, čímž pobavil řadu fanoušků: „No, nemám žádné kapsy, tak jsem to prostě strčil sem,“ usmál se hrdina Chelsea na závěr interview.

V evropském poháru číslo tři se zatím hlavní tváři Marescova týmu příliš nedařilo. Pravda, Palmerova minutáž byla značně omezená. Ve vyřazovacích bojích často nastupoval jen na poločas a v ligové fázi pak vůbec nefiguroval na soupisce, což mu ale příliš nevadilo: „Vůbec mě nemrzelo, že jsem v první části nehrál. Tým musel letět třeba do Kazachstánu a ten jedenáctihodinový let si příliš neužili,“ přiblížil stinnou stránku účasti v pohárech. „Ale nakonec projít až do finále a vyhrát ho, to je úžasný pocit,“ dodal spokojeně po finále v polské Vratislavi.

Extrémně nákladný projekt s vysokým potenciálem tak přidal do klubové vitríny první trofej v éře po odchodu ruského majitele Romana Abramovičove a na první trofej bude chtít Chelsea určitě navázat i v následujících sezonách. „Majitel do klubu investoval hodně peněz a čeká výsledky. Snad je tohle náš odrazový můstek a v dalších letech tu vytvoříme něco speciálního,“ doufá trenér Maresca.

Nový a ambiciózní mecenáš Todd Boehly, jenž za tři roky působení v čele londýnského klubu utratil za posily bezmála 1,44 miliardy eur (43 miliard korun) – bezkonkurenčně nejvíc ze všech napříč Evropou – tak může slavit první velkou trofej a nyní vyhlíží další úspěchy.

Prvenstvím v Konferenční lize si navíc Londýňané připsali jeden naprostý unikát. Chelsea se stala prvním a jediným klubem v historii, co ovládl všechny velké evropské trofeje: Ligu mistrů, Evropskou ligu, evropský Superpohár, Pohár vítězů pohárů a nyní i Konferenční ligu.

Nejde sice o největší dosažitelnou trofej a klub velikosti Chelsea míří za vyššími cíli, než je Konferenční liga. Pro její hráče jde však o první velký společný pohár a dávku nutných zkušeností do budoucích bojů.

Naváže na tento úspěch Chelsea v příští sezoně, kdy se na evropské půdě představí v Lize mistrů?