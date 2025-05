SESTŘIH: Češi ve čtvrtfinále MS v malém fotbale. Postup proti Izraeli, čeká je Černá hora

Český tým v osmifinále předvedl srdnatý výkon a precizní defenzivu podpořil čtyřmi brankami. „Bylo to pro nás hodně těžké utkání, ale zvládli jsme ho. Předvedli jsme zodpovědný výkon. Bíras (trenér brankářů Ondřej Bíro – pozn. red.) nám říkal, že v těchto zápasech rozhoduje hlava. Myslím, že jsme to v hlavě udrželi, makali jsme jeden za druhého,“ ulevilo se českému útočníkovi Pavlu Exnerovi.

Izraelští hráči každopádně nečekali, co předvede český favorit, kterému pomohla úvodní branka boskovického snajpra Ondřeje Paděry z rohového kopu. „Věděli jsme, že Izraelci budou hrát s gólmanem, ale osobně jsem nečekal, že budou hrát až takhle. Cítil jsem se už po první polovině vyždímaný,“ přiznal mostecký forvard.

Na něm ani na jeho spoluhráčích však nebyla únava znát, ve 34. minutě zvýšil Richard Svoboda a pět minut po něm uklidnil český celek právě Exner, který se trefil krásně z otočky k tyči izraelské branky. „Na prvním i druhém přípravném kempu jsem tohle udělal a dvakrát mi to tam takhle padlo. Možná i večer před zápasem, když jsem usínal, jsem si říkal, že bych se do té situace chtěl dostat. Dostal jsem se do ní, naštěstí jsem si na to rychle vzpomněl a padlo to tam. Jsem rád, že to tak dopadlo a i mně ten gól pomohl,“ líčil Exner.

Minutu před koncem přidal čtvrtý gól ranou přes celé hřiště Paděra. V závěru se prosadil také Izrael, když Dominika Kunického připravil o čisté konto Ahmad Gabarin. To ovšem nic nezměnilo na české radosti z postupu do čtvrtfinále.

V boji o postup do semifinále ve čtvrtek čeká Černá Hora, která po výhře 1:0 přešla přes Polsko. Čeští reprezentanti věří, že si nabyté sebevědomí přenesou i do čtvrtfinále. „Stoprocentně, tohle nám hodně pomůže, i když už tak byla celková atmosféra v týmu dobrá. Do zápasu jsme šli dobře naladění, všechno funguje, sranda panuje v kabině i na pokojích, je to pecka,“ prohlásil Exner.

Česká republika – Izrael 4:1 (1:0)

Branky: 6. Paděra, 34. Svoboda, 37. Exner, 49. Paděra – 50. Gabarin ŽK: 19. Kadoš, 32. Refaeli, 37. Gabarin, 47. Abeles (všichni Izrael).

Česká republika: Kunický (Šlégr) – Mařík, Macko, Svoboda, Šmerda, Exner – Doubravský, Klíma, Jelínek, Jákl, Paděra – Burac. Trenér: Patrik Levčík

Izrael: Malul – Navon, Kalir, Šabtaj, Sarusi, Gabarin - Kadoš (C), Ben Yosef, Abeles, Refaeli, Mrad – Kless. Trenér: Yuval Shabtay.