Nová smlouva pro Škodu! Nikdo jiný mě nechtěl, usmívá se útočník Zbrojovky

Žádné nevraživé pohledy z obou stran, naopak idylka. Útočník Michal Škoda (29) se po návratu do Brna z nepovedeného hostování v Norsku těší na českou ligu, kabinu, v níž se s většinou hráčů domluví a také na novou smlouvu! Se Zbrojovkou došlo k dohodě o prodloužení spolupráce o další rok. To se nečekalo. „Hodně se těším na ligu,“ přiznává autor deseti branek z loňského podzimu. Hned v pátek vletí na Baník.

Co vás vedlo k tomu, že v Brně prodloužíte smlouvu, kterou máte ještě na rok?

„Stávající mi za rok končí, a když mi Brno nabídlo prodloužení, tak jsme se dohodli na podmínkách. Nikdo jiný mě nechtěl. Určitě tady zůstanu celou sezonu, po zkušenosti v Norsku se nikam nechystám. (úsměv) Přestěhovali jsme se do města s celou rodinou, děti začnou v Brně chodit do školky. Jsem rád, že jsem zpátky a na ligu se hodně těším. Z tréninků jsem nadšený a konečně si můžu taky v kabině s každým popovídat.“

V Lilleströmu vám to moc nesedlo, co? Dal jste jediný gól a nehrával v základu.

„Nehrál jsem tolik, kolik jsem si představoval. A ani tréninkový proces nebyl ideální. Přišlo mi to nefotelové, zvláštní. Třeba jsme dvakrát týdně šli běhat na pásu, místo abychom byli na hřišti. Moc mě to tam nebavilo. Vždycky je to hodně o trenérovi, jaký fotbal chce hrát. Často lítaly balony vzduchem, jen občas se hrál hezký fotbal po zemi.“

V jaké jste formě?

„Kondičně a silově úplně v pohodě, každý den jsem trénoval. Herní praxe mi trošku chybí, ale něco jsem v Norsku odehrál. Chodil jsem i za béčko, hrál jsem pohár.“

Pokud vím, neměl jste žádnou dovolenou. Nevadí vám to?

„Dva dny volna fakt není moc. (úsměv) Pak jsem ještě tři dny ležel v horečkách. Ale těšil jsem se do Brna, takže je to v pohodě.“

Proč neklapl přestup do Zlína?

„Myslím, že to padlo na přestupové částce. Brno za mě chtělo 250 tisíc eur (6,5 milionu korun) a Zlín to nedal. V tu chvíli jsem byl přestupu nakloněný. Vím, že o mě stál přímo trenér Páník. Nevěděl jsem, kde budu po návratu z Norska hrát. Ale hostování jsme já ani Brno nechtěli.“

Znáte vaše nové konkurenty v kádru Francise Koneho a Miloše Kratochvíla?

„Francise si pamatuju z ligy jako soubojového hráče, který umí udržet balon. O Kraťasovi od Řezni (Jakuba Řezníčka) vím, že je dobrý hráč. Budu rád, když se bude oběma dařit a pomůžou nám.“

Co říkáte na páteční ostrý start proti Barošovi a spol.?

„Předloni, když jsem se do Brna vracel z Budějovic, jsme taky začínali s Baníkem. Vyhráli jsme 2:1. Kdyby se to opakovalo, bylo by to super.“