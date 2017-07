Řepka o Spartě: Mám velké obavy. Další posily? Už to stačilo

Ztráta Sparty ho mrzela. Bývalého obránce a kapitána letenského klubu Tomáše Řepku štvalo, že svěřenci italského trenéra Andrey Stramaccioniho nezvládli závěr ligového utkání s Bohemians a jen remizovali 1:1. „Myslím, že si říkali, je posledních dvacet minut, už to nějak dokopeme, nic se nemůže stát,“ tvrdil Řepka po zápase ve studiu O2 Sport. Jenže soupeř dokázal vyrovnat a Sparta smutnila.

Sparta skoro celý zápas vedla 1:0, ale fotbalisté Bohemians se nevzdávali. Několik šancí nevyužili, v závěru ovšem vyrovnali na 1:1. „Bohemka nepřijela jen bránit, šla si za tím,“ chválil Řepka soupeře Sparty.

„Hlava mi nebere, že hráči za takové peníze si myslí, že je to dohrané,“ kritizoval domácího favorita ve studiu také jiný bývalý ligový stoper Jan Rajnoch.

Řepka varoval, že zápas nemusí skončit pro domácí vítězstvím už o poločase, kdy Sparta ještě vedla 1:0. „Ze hry stoperů nadšený nejsem, i když je to teprve začátek. Nikdo mi ale nevymluví, že důležitá je komunikace a pokud tam nebude, tak to prostě nemůže fungovat,“ myslel si.

Sparta - Bohemians: Vyrovnáno! Dostálovu střelu Dúbravka jen vyrazil, Šmíd dal na 1:1

Bývalý sparťanský fotbalista s velkými zkušenostmi ze zahraničí zároveň přiznal, že se kvůli již dvěma nepovedeným výsledkům a výkonům bojí zvýšeného tlaku od fanoušků. „Je dost možné, že tlak bude sílit. Začínám mít opravdu obavu, aby se ve čtvrtek povedl postup do Evropské ligy,“ tvrdil Řepka.

V odvetě bude Sparta dohánět ztrátu 0:2 proti CZ Bělehrad. „Neříká se mi to jako sparťanovi lehce, ale mám z toho opravdu velké obavy,“ pokračoval Řepka, který se nechtěl upínat ani k návratu Tomáše Rosického. „Je otázka, jestli bude hrát od začátku. Nevím, jak je na tom fyzicky, zda hrál úplně naplno. Ale takoví hráči v týmu musí být a patří tam. Mám ovšem obavu, že to je asi málo. Jsem z toho strašně zklamaný a nevím, co si myslet,“ dodal.

Bývalý řízný stoper se rovněž neukázal jako velký fanoušek příchodu bývalého italského reprezentanta Emanuela Giaccheriniho, o němž se spekuluje v posledních dnech. „Myslím, že už stačilo. Deset posil, to je podle mě konečná. Neumím si představit, že v příštím přestupovém období přijde dalších deset hráčů a tak dále. Myslím, že Dan Křetínský je v tomhle už rozumný,“ řekl.

Sparta se proti Bohemians výsledkově nezahojila po prohře s Crvenou zvezdou Bělehrad. Letenští sice brzy vedli po proměněné penaltě Davida Lafaty, navíc se na hřiště znovu dostal Tomáš Rosický. Letenští ale v závěru nepochopitelně polevili a v 88. minutě pustili k dorážce Michala Šmída. Ten vyrovnal na 1:1.

Na závěr se ale Řepka snažil být pozitivní. I přes přiznané obavy. „Věřím, že to kluci zvládnou, i když se bojím, aby to nebylo jako minulou sezonu. Ale jsem optimista,“ doplnil bývalý obránce, který zároveň prozradil, že by se chtěl jednou angažovat ve fotbale například jako sportovní ředitel.

„Je to taková moje vize, můj sen. Ale je otázka, jestli s Danem Křetínským najdeme společnou řeč. Budu se snažit,“ usmál se Řepka na závěr přímého přenosu O2 Sport, kde mohou fanoušci již v pondělí sledovat zábavný pořad Tiki-Taka a jeho první díl v nové sezoně.