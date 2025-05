Žlutomodrá DNA a Mourinho Na Stínadlech: v zákulisí rodinného klubu od Krušných hor

Vstoupit do diskuse (

„Původní architekti to tak prý skutečně mysleli – aby byl místo severní tribuny výhled na Krušné hory,“ říká tiskový mluvčí FK Teplice Martin Kovařík na tribuně stadionu Na Stínadlech a ukazuje směrem k horskému masivu. Do Teplic vyrazil tým Ligy naruby na další VÝJEZD, aby se pokusil zdokumentovat atmosféru v klubu, který se po nástupu nového majitele Milana Kratiny chystá na novou éru. „Těšíme se na to. Teplice jsou rodinný klub, pracují tu bývalí hráči i fanoušci. Těsné vazby jsou základ,“ říkají zaměstnanci klubu.