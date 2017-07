Plzeň se mění i díky Vrbovi. Obrovský rozdíl, smekl kouč soupeře

Když trenér pražské Dukly Jaroslav Hynek odpovídal po prvním utkání ligové sezony na otázku, zda pozoroval herní proměnu Plzně, odpověděl doslova takto: „Na hřišti to bylo jednoznačně o Viktorce. Nám se v prvním poločase nepodařilo vůbec realizovat náš záměr a soupeř nás prakticky rozebral, dal krásné góly. Oproti minulé sezoně je vidět obrovský rozdíl ve hře Viktorie. Hráči přesně znají mechanismy, vědí, co mají hrát. Vrátili se k tomu, co Plzeň pod trenérem Vrbou předváděla v minulosti.“

Je až těžko uvěřitelné, jak třiapadesátiletý Vrba dokázal během pěti týdnů přenést svoje myšlenky na hřiště. V přípravě se Plzni herně nedařilo, v posledních třech utkáních se silnými soupeři třikrát prohrála při skóre 2:8.

Jakmile ale došlo na „ostré“ zápasy, přepnula Viktoria na přesnější a rychlejší mód. Především v ofenzivě se obrovsky posunula. Nejen oproti přípravě, ale zejména minulé sezoně. V Bukurešti vstřelila dvě branky, v prvním ligovém kole rozšroubovala Duklu čtyřmi góly během úvodního poločasu. Pokud by po změně nešetřila síly na odvetu s Bukureští, je vysoce pravděpodobné, že by skóre ještě navýšila.

Pavel Vrba se na plzeňskou lavičku vrátil vysokým vítězstvím. Viktoria rozebrala obranu Dukly čtyřikrát už v prvním poločase a po přestávce si výhru v poklidu pohlídala. Trefili se čtyři různí hráči, Hejda, Hrošovský, Krmenčík a Hořava.

Plzeňské góly nebyly nahodilé

„Trenér chce hrát ofenzivně, proto máme krajní beky vytažené hodně vysoko. Někdy je naše hra víc na riziko, ale umíme se tak dostat do šancí a skórovat,“ prohlásil středopolař Patrik Hrošovský.

„První část utkání jsme odehráli velice dobře, dali brzy gól a pomohlo nám, že pak Dukla hrála otevřeně. Nám se pak dařily rychlé brejky, díky skvělému týmovému dohrání jsme situace správně zakončovali,“ byl spokojený Vrba.

Jeho tým vstřelil v prvním poločase čtyři góly z pěti střel na branku, Lukáš Hejda ještě orazítkoval tyč. Vrba si pochvaloval vysokou efektivitu v koncovce, ostatně tu Plzeň ukázala i v úvodním duelu třetího předkola Ligy mistrů na trávníku Sportu Bukurešt.



Je ale potřeba říct i „bé“: všechny plzeňské akce, z kterých padly góly, nebyly nahodilé. Naopak k nim došlo po přesném a rychlém založení útoku, následovalo dokonalé dohrání na zakončujícího hráče. Třeba Hrošovský s Tomášem Hořavou při svých trefách skórovali do úplně opuštěné branky Dukly. „Dobře jsme dohrávali brejkové situace, Duklu rychlostně přehrávali a trestali je za chyby v rozehrávce a jejich postavení. Čtyři góly za poločas, s tím můžeme být spokojení,“ pokyvoval hlavou Vrba.

Ofenzivní hráči mají z trenérova pohledu na fotbal radost, proti Dukle se náramně bavili. Výtečnou formu má na úvod sezony Michael Krmenčík, na pravém křídle válí Jan Kopic, premiéra nového ligového ročníku parádně vyšla Hrošovskému.

Aby se ale dal úvod sezony opravdu považovat za úspěšný, musí Plzeň ve středu zmáknout odvetu s Bukureští. V současné herní pohodě to je splnitelný úkol.

