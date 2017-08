Stramaccioni ve Spartě: Pulpit hodnotí nejen taktiku a vystupování

Trenér Sparty Andrea Stramaccioni neprožívá dobrý vstup do angažmá • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Optimisty, kteří považovali bělehradský propadák za úlet, vyvedl hned další zápas s Bohemians z omylu. Sparta také napodruhé herně i výsledkově zklamala a potvrdila, že ostrý start sezony ji zastihl nepřipravenou. Počínání nového trenéra Andrey Stramaccioniho vyvolává zatím velké rozpaky, a pokud nedostane situaci rychle pod kontrolu, hrozí nejbohatšímu českému klubu nenapravitelné škody. Jak si zatím Ital vede v klíčových atributech? Podívejte se na jeho hodnocení od deníku Sport, komentář přidal trenér a znalec italského fotbalu Martin Pulpit.

Taktika 720p 360p <p dir="ltr"><span>Sparta se proti Bohemians výsledkově nezahojila po prohře s Crvenou zvezdou Bělehrad. Letenští sice brzy vedli po proměněné penaltě Davida Lafaty, navíc se na hřiště znovu dostal Tomáš Rosický. Letenští ale v závěru nepochopitelně polevili a v 88. minutě pustili k dorážce Michala Šmída. Ten vyrovnal na 1:1.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Sparta - Bohemians 1:1. Hosté srovnali v závěru, hrál Rosický • VIDEO iSport TV Zatím je těžké určit, jakým herním stylem by se Sparta měla pod Andreou Stramaccionim prezentovat, základní principy v projevu rudých nejdou příliš identifikovat. Týmu to navíc drhne jak v defenzivě, tak při výstavbě útoku i jeho zakončení. Působí to velmi syrově a neučesaně. Martin Pulpit: Pochopil jsem, že chce hrát na hrotového útočníka a dvě křídla blízko něj. Z toho mi vychází, že by tam měly být vidět kolmé přihrávky na křídla, kterým by měl hroťák svým pohybem vytvářet prostor. A po stranách by se měli daleko víc zapojovat krajní obránci, což tam nevidím. Pokud jde o defenzivu, je to organizovaný chaos, není to klasické italské posouvání v bloku. A organizaci bránění standardních situací v podání Sparty jsem dodneška nepochopil.

Koučování Trenér Sparty Andrea Stramaccioni • Foto Pavel Mazáč / Sport Hned o přestávce zápasu v Bělehradě sáhl Andrea Stramaccioni ke dvěma střídáním (byť jednomu vynucenému), v derby s Bohemians zase neustále šachoval s ofenzivními hráči, na pozici číslo 10 se vystřídali hned čtyři. Zasáhnout do děje se tedy nebojí, otázkou je však efektivita jeho počínání. Martin Pulpit: Zatím tam vidím víc divadla než konkrétních tahů. Trenér se to snaží nějakým způsobem koučovat, to jo, stojí u lajny. Ale je to takové nepřesvědčivé, připadá mi to mdlé. V komunikaci by neměl být problém, protože koučování není o složitých pokynech, tam jde kolikrát o dvě tři hesla nebo krátké upozornění. A pokud někdo trenérovi přece jen nerozumí, měl by si místo posedávání u kafíčka zaplatit kurz angličtiny, stejně chce jít beztak jednou hrát ven.

Sestava Útočník Marc Janko • Foto Dominik Bakeš / Sport Některé kroky italského trenéra jsou, ehm, překvapivé. Třeba postavit Georgese Mandjecka pár dní po jeho příchodu na post defenzivního záložníka v Bělehradě byl risk, který úplně nevyšel. Hned ve stejném zápase přitom ztratil důvěru v Marka Janka a Lukáše Štetinu. Zatím tedy vesměs tápe. Martin Pulpit: Do Sparty nepřišli hráči za pár korun, na jejich výběru se navíc trenér podílel. Nicméně ideální sestavu ještě nenašel, stále ji hledá. Například playmaker není určitě post pro Lafatu, který desítka nikdy nebyl a nikdy ani nebude. Lafata je hráč na hrot do pokutového území, tam by se měl prát o místo s Jankem. Přitom trenér říkal, že se bez klasické desítky obejde, určitě se dá hrát i bez ní. Ale i tak hráči ve středové řadě musejí vědět, co mají dělat.

Forma 720p 360p <p><span id="docs-internal-guid-1a4964d9-98c9-2d26-fd59-33998df945c9"><span>Srdjan Plavšič poprvé nastoupil v české lize! V zápase s Bohemians 1905 se na Letné uvedl pěkným výkonem. Podívejte se ve VIDEU. </span></span></p> REKLAMA Jedno souvisí s druhým, a tak nepřekvapí, že v kádru Sparty momentálně není hráč, který by měl optimální formu. Nadějně se jeví posila Srdjan Plavšič, slušný standard si drží Vjačeslav Karavajev – a to je tak vše. Ostatní sparťané mají do ideální výkonnosti pořádně daleko, trápí se a nejde jim to. Martin Pulpit: Tým Sparty určitě ve sportovní formě není, hráči mají velké rezervy a ještě se můžou rozhodně zlepšovat. Když to srovnám s Plzní, působí její hráči mnohem vyladěněji, jejich forma v prvním soutěžním utkání v Bukurešti byla na fantastické úrovni. Je na nich vidět radost ze hry. Na hráčích Sparty nadšení postrádám, není na nich vidět, že jsou součástí něčeho, co tady třeba ještě nebylo. Nevidím tam radost, nadržení na hru. Z Plzně naopak čiší touha být zase nejlepší.

Kondice Trénink • Foto Pavel Mazáč (Sport) Nový realizační tým zařadil do kondiční přípravy metodu cross-fit, která má Davida Lafatu a spol. zvednout po fyzické i mentální stránce, ti si museli hrábnout skutečně na dno. Jelikož však intenzita tréninků nadále příliš nepolevuje, cítí se někteří hráči unavení a zatavení. Chybí jim proto šmrnc. Martin Pulpit: Myslím si, že to není na top úrovni. Třeba hráči Crvene Zvezdy mi přišli z hlediska fitness připravenější. Měli lepší startovní rychlost, dokázali se vracet i po sprintu, zatímco u Sparty jsem žádný progres oproti minulé sezoně neviděl. Do kondiční přípravy Sparty byly začleněné nové prvky, s kterými se hráči možná ještě nesetkali, ale spíš měl trenér přemýšlet jinak. Gró, které chtěl do mužstva dostat, měl ponechat až na zimu, kdy na to bude víc času než v létě.

Vystupování Kouč Sparty Andrea Stramaccioni • Foto Pavel Mazáč / Sport Rodák z Říma působí věcně a odměřeně, což může někdo zaměňovat za projev arogance – v tom případě mu křivdí. Andrea Stramaccioni je zkrátka jen sebevědomý a upřímný, což demonstroval například veřejnou kritikou Václava Kadlece, který se nevešel do nominace do Bělehradu. Martin Pulpit: Stramaccioni má až neitalské vystupování. A trošičku mě zklamalo, že hledá alibi v nesehranosti, přitom právě na to byl angažovaný. Naopak pokud jde o kritiku Václava Kadlece, tu tady používám já, to je prostě běžné, že to trenér řekne takhle otevřeně. Bohužel někteří hráči na to nejsou zvyklí, ale takhle to prostě ve světě chodí. Teď je otázka, jak na to bude Venca reagovat, jestli se s tím popere a bude se snažit přesvědčit trenéra, že je lepší než jiní.