Sparta chystá rošádu s brankáři: chce Heču a Koláře, Bičík míří do Liberce

Po odchodu Tomáše Koubka do francouzského Rennes bude na Letné rušno. V kádru Andrey Stramaccioniho zůstali brankáři David Bičík, Martin Dúbravka a Vojtěch Vorel. Podle informací iSport.cz však vedení chystá změny: Zkušený Bičík by se měl přesunout do Liberce, odkud chce Sparta vykoupit Ondřeje Koláře a toho poslat do Slovácko za Milana Heču, kterého chtějí Pražané přivést na Letnou.

Do sezony Sparta šla s jasnou jedničkou. V brance začala chytat letní posila Martin Dúbravka. Jenže slovenský brankář se nevyvaroval několika zaváháním a do branky pustil Tomáše Koubka.

Ten však mezi třemi tyčemi vydržel pouhé tři duely, poté se upsal francouzskému Rennes, čímž donutil vedení Pražanů, aby brankářskou situaci začalo znovu řešit.

Zatímco fanoušci si přejí, aby se do branky vrátil zkušený a oblíbený David Bičík, trenérský štáb má jiné záměry. Podle informací iSport.cz se Bičík má přesunout na hostování do Liberce, kde o něho stojí trenér Jindřich Trpišovský.

Obratem si Sparta chce ze Slovanu vzít současnou jedničku 22letého Ondřeje Koláře a toho poslat na hostování do Slovácka, odkud by ráda získala dlouholetou oporu Milana Heču. „Klub to opravdu zvažuje, je to jedna z variant,“ potvrzuje důvěryhodný zdroj Sportu.

Tím pádem by si to Heča rozdal s Dúbravkou o pozici jedničky. Vzhledem k tomu, že si ale slovenský brankář nadělal u Stramaccioniho v předkole Evropské ligy a prvním ligovém zápase s Bohemians minusové body, nebylo by překvapením, kdyby dostal přednost rodák z jižní Moravy.

V dresu Slovácka si 26letý brankář udržuje již několik sezon stabilní výkonnost. Mezi jeho přednosti patří i slušná hra nohou. Před rokem o něho projevila zájem Viktorie Plzeň, ale klub z Uherského Hradiště svoji oporu nehodlal pustit.

