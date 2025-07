Gól po roce a pro kotel. Hřiště? Velký rozdíl. Předkola si musíme vyžrat, ví Ryneš

Těšíte se do Arménie?

„No… Bude to o hodinu méně než do Kazachstánu.“

Hrajete třetí evropský pohár. Je to velký rozdíl proti Lize mistrů?

„Je to hodně nepříjemné, cestování je únavné, oproti minulému roku je to hodně znát. Říkali jsme si, že se nedá nic dělat, prostě si to musíme vyžrat a postoupit do skupiny. Takže jít zápas od zápasu.“

Souboj s Aktobe jste otočili. Byla zásadní trpělivost?

„Už jsme si to říkali před zápasem, že to bude o ní. Držet balon, neztrácet ho zbytečně a dát co nejdříve gól. V první půli se nám to sice nepovedlo, ale do druhé jsme šli s tím, že do toho půjdeme stejně jako na konci. Povedlo, se, důležité bylo, že se nám podařilo přidat další góly.“

Anketa Postoupí Sparta do hlavní fáze Konferenční ligy? Ano Ne

Druhý jste dal vy, skóroval jste po roce. Pamatoval jste si, co dělat po brance?

„Radovat se. (usmívá se) Dát gól na Letné je vždycky nádherné, na tuhle stranu, kde je kotel, jsem ho ještě nedal. Je to rok? To je teda docela dlouho. Za každý gól jsem rád.“

Pomohlo vám hodně hřiště? Bylo v úplně jiné kvalitě než v Kazachstánu.

„Myslím, že to je velký rozdíl, pomohli i nám i fanoušci, kteří do toho šlapali od první minuty. Je blbé říkat, že hřiště je pro oba stejné, tady to bylo vidět. De facto jsme je k ničemu nepustili a zaslouženě vyhráli.“

Zvítězili jste podruhé v řadě. V jakém je stavu tým na začátku sezony?

„Pomůže nám i výhra nad Aktobe, je to vždycky důležité. Musíme sbírat další a další a bude to lepší a lepší.“