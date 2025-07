Vstoupit do diskuse (

PŘÍMO Z VARŠAVY | Zatímco tenistka Kateřina Siniaková svůj cíl v podobě postupu do semifinále challengeru ve Varšavě splnila, fotbalistům Baníku se to o pár metrů dál nepovedlo. Svou misi v Evropské lize po prohře 1:2 s Legií končí. Nepomohla mu ani vynikající podpora fanoušků FCB v sektoru hostů, ani návštěva hokejisty Davida Pastrňáka, který si stejně jako úvodní ligový duel nenechal ujít ani odvetu. Ve 3. předkole Konferenční ligy se Ostrava utká s vídeňskou Austrií, začíná hned ve čtvrtek doma.

Sektor fanoušků hostí v jednotné černé barvě se plnil, když k němu třicet minut před úvodním hvizdem zamířil majitel Baníku Václav Brabec. Zatleskal, poděkoval za podporu. To byl hukot! Na dva tisíce hlav, dvojnásobný počet oproti loňskému výjezdu do Kodaně, jelo na plné pecky. Jejich devadesátiminutovou show bez polevení si natáčeli i polští novináři, kteří jsou přitom od Legie zvyklí na pořádný virvál.

V tu chvíli rostly kurzy sázkových kanceláří na výhru Ostravy rapidně nahoru, zastavily se až někde kolem osmi ku jedné. Zvláštní. Jako by do Varšavy dorazil outsider, ne tým, který byl před týdnem blízko vítězství a před pár měsíci bojoval v domácí soutěži o Ligu mistrů...

Možná to bylo i tím, že trenér Pavel Hapal všechny překvapil nasazením Davida Látala na Ewertonovu podhrotovou pozici na levé straně. Tohle se nečekalo, vždyť zimní posila z Chrudimi za áčko Baníku dosud nikdy nenastoupila v základní sestavě. Do této chvíle měl dvaadvacetiletý útočník start v této sezoně jen za druholigové béčko před dvěma týdny.

Vlevo vytvořil kombo se zkušeným Danielem Holzerem, ke kterému Hapal možná i právě s ohledem na složitý Látalův debut často promlouval. Nutno dodat, že tahle strana neladila. Šance si Legia vytvářela právě z tohoto prostoru, ale když po čtvrthodině Erik Prekop otevřel skóre parádní ranou z otočky, favorita to zaskočilo. Lavička slavila, kotel bouřil – ano, tohle byl ideální scénář.

Nicméně Legii to vyvedlo z míry jen na chviličku. Fantastický pravý bek Pawel Wszolek pokračoval ve výborném výkonu, neúnavnými náběhy připomínal Pavla Kadeřábka a vytvářel jednu šanci za druhou. Tlak stoupal, jen samotnému hroťákovi Nsamemu zrušil VAR kvůli ofsajdu dva góly. Uf... Prostřelený Dominik Holec si oddychl, realizační tým vymýšlel jiný plán.

Chtěl nebezpečnou stranu zacpat Patrickem Kpozem, ale nepomohlo to. Napotřetí už totiž Nsamemu oslavu video nepokazilo a vzápětí Morišita procpal míč do sítě za nešťastného přispění jinak výborného Karla Pojezného. Baník se přesto nevzdal, vynikající Erik Prekop vybojoval penaltu. Postavil se k ní David Buchta, jeho pokus se otřel o tyč a pak balon zamířil do zámezí.

Šlo o podobně smutnou tečku jako před rokem s Dány. V pátek letí Slezané z Varšavy do Prahy, kde je v neděli čeká utkání proti Dukle. Pak už se budou chystat na Austrii Vídeň.