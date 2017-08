Hořký konec ikony. Stramaccioni řekl Váchovi, že s ním už nepočítá

Je to zpráva, která se rozhodně nečekala. Jméno Lukáše Váchy totiž zatím mezi hráči, kteří by měli opustit Spartu, ani náznakem nefigurovalo. Jenže už je to tak, osmadvacetiletý záložník si bude muset hledat nové angažmá.

„Trenér dnes Lukášovi řekl, že už s ním nepočítá a že nechce, aby dál trénoval s týmem. Je to prý rozhodnutí vedení klubu,“ řekl redakci iSport.cz zdroj blízký vedení Sparty bez dalších podrobností.

Vácha přitom patří mezi služebně nejstarší členy kádru a jako výrazná osobnost zastával i funkci zástupce kapitána týmu. Po zranění, které utrpěl během letní přípravy, nastoupil v tomto ročníku poprvé v sobotu v Brně, kde při porážce 0:2 odehrál 70 minut.