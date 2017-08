Janko odmítl odchod ze Sparty: Ta představa patří do říše snů

Ve Spartě po nepovedeném úvodu sezony usedl na lavičku, nicméně v rakouském nároďáku na Marca Janka dál spoléhají. Autor 28 reprezentačních branek na srazu rakouských fotbalistů čelil otázkám i na svou současnou pozici ve Spartě.

Janko by mohl být tím, kdo odnese zužování kádru po vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy. Zkušený forvard ale takové zvěsti razantně popřel.

"Překvapilo mě to. Tyhle řeči spustily noviny v Česku, ale v klubu mi nic takového neříkali," prohlásil. "Ta představa patří to do říše snů. Musím se smát té myšlence, že klub se po 50 dnech chce zbavit někoho, o koho tolik usiloval," podivil se vytáhlý střelec.

Sám ale ví, že start angažmá v Praze pro něj nezačal vůbec šťastně. "Sport pro mě teď není taková zábava. V prvních pěti ligových zápasech jsem odehrál pouze 36 minut, s tím nemůžu být spokojený. Musím se dál rvát a tvrdě pracovat," předsevzal si.

Po nepovedeném úvodu na Spartě ohromně vzrostl tlak. "Od chvíle, co jsme nepostoupili do Evropské ligy, sedím na lavičce. Hodně se investovalo, ambice klubu jsou vysoké. Naším jasným cílem bylo postoupit přes Srby (Crvenou Zvezdu Bělehrad), ale ty zápasy přišly příliš brzy. Máme deset nových hráčů, k tomu nového trenéra. Automatismy v naší hře ještě nebyly, ale to je normální. Zlepšíme se," ujistil Janko.

Jenže na Letné musí výsledky přijít rychle, největší klub v Česku si nemůže dovolit delší dobu klopýtat stylem, jakým vstoupil do aktuální ligové sezony.

"V tomhle byznysu na to není čas. Fanoušci protestovali už po třetím kole, to je pro mě něco nového. Ale jak jsem říkal, očekávání jsou obrovská. A je pravda, že jen peníze žádné tituly nevyhrávají," dodal Janko.

Na kvalifikační blok s národním týmem se ale cítí připravený. "Jsem ve velmi dobré kondici. Znám situace, kdy se klubu nedaří. Jsem v klidu, věřím svým schopnostem, už jsem to hodněkrát dokázal. Chci pomoct týmu, je jedno, jestli nastoupím od začátku, nebo budu na lavičce," řekl před duely Rakouska s Walesem a Gruzií.

