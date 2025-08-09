Předplatné

Šok pro favorita, Plzeň ve druhé půli? Bída, koledovala si. Durosinmi hraje v křeči

SESTŘIH: Plzeň – Slovácko 1:1. Nečekaná domácí ztráta Viktorie
Denis Višinský z Plzně se snaží prosadit přes Filipa Vaška ze Slovácka
Zleva Andrej Stojčevski ze Slovácka a Matěj Vydra z Plzně během vzájemného duelu
Denis Višinský z Plzně v utkání proti Slovácku
Fotbalisté Plzně slaví úvodní branku v duelu proti Slovácku
Fotbalisté Plzně slaví úvodní branku v duelu proti Slovácku
Prince Adu z Plzně skóruje v utkání proti Slovácku
Jonáš Bartoš
Blogy
PRVNÍ DOJEM JONÁŠE BARTOŠE | Zaplněnou Doosan Arenu podruhé vyplenili hosté v závěrečných vteřinách. Plzeň ztratila po remíze s Jabloncem druhý domácí zápas po sobě, Slovácku ve 4. kole Chance Ligy vystřelil remízu 1:1 proměněnou penaltou kapitán Michal Trávník. Šlo o duel dvou zcela odlišných poločasů, v němž se hra favorita rozpadla ve druhé části utkání, což vyústilo ve vyrovnání na konečných 1:1. Jaký je první dojem ze sobotního odpoledne v Plzni?

Hlavní události

  • Penaltový šok. Plzeň si koledovala celou druhou půli, nakonec přišla o dva body podobně jako naposledy doma s Jabloncem. Kvůli ruce Rafia Durosinmiho doběhl sudí Jakub Wulkan k monitoru, po zhlédnutí situace z nastaveného času ukázal na penaltu. K žádné teči před rukou nedošlo, pravidlově tedy zřejmě v pořádku.

  • Jedlička s maskou. Do brány se po ošklivé srážce s Martinem Cedidlou vrátil extrémně rychle, po otřesu mozku a poranění v obličeji vynechal pouhé dva zápasy. V černé masce dirigoval spoluhráče, byl na něm vidět obrovský zápal. Při penaltě neměl nárok. 

  • Deka favorita. Druhá půle ze strany Plzně? Jedna velká bída. Viktoria až nepochopitelně snadno pustila Slovácko do hry, v mnoha momentech se modlila, aby udržela tenký náskok. Po odchodu Kalvacha se Šulcem schází opěrné pilíře, tým se neměl čeho chytit, až přišel v nastavení zasloužený trest. Na Plzeň lehla deka, potřebuje se po odchodu opor rychle nahodit.

Kdo mě zaujal

  • Jan Paluska. Jako jeden z mála domácích hráčů zvládal svůj part i ve druhé půli, kdy Plzeň jako tým úplně odešla. Na hřišti působí klidně, elegantně, prakticky nedělal chyby. Ukázal, že může nastupovat častěji. Známka: 6/10.

  • Milan Heča. První branka Plzně sice jde na jeho vrub, nicméně poté svůj tým několikrát podržel. Zkušený gólman ustál nájezd Rafia Durosinmiho i řadu nepříjemných závarů ve vápně a nakonec přispěl k získanému bodu z půdy českého vicemistra. Známka: 6/10.

Kdo mě zklamal

  • Rafiu Durosinmi. Na startu sezony to není on, vyladěný útočný zabiják s gólovým instinktem zatím hledá formu. Po nástupu na plac nevyřešil řadu zajímavých situací, na první pohled hraje ve velké křeči. Nešťastným zákrokem rukou navíc vyrobil penaltu, která vedla k vyrovnání Slovácka.

Jak to zvládli trenéři

  • Miroslav Koubek. Překopal sestavu, oproti nepovedenému zápasu na Rangers udělal v základu šest změn. Povedlo se nasazení Denise Višinského, zápas vcelku zvládala i nově složené tříčlenná obrana. Po půli reagoval na vývoj na hřišti střídáním, herní propad týmu změny nevyřešily. Zkušený kouč musí dál hledat cestu k ideální sestavě bez klíčových opor Kalvacha se Šulcem.

  • Jan Kameník. Nahoře vsadil na Michaela Krmenčíka s Pavlem Juroškou, tým se ale v první půli dostal pod tlak a neměl nárok. Správně zareagoval personálními změnami i úpravou rozestavení a po přestávce sledoval úplně jiný výkon svého týmu. Tentokrát bod proti favoritovi, na rozdíl od zápasu se Slavií před týdnem, už klapl.

Fanoušci a atmosféra

