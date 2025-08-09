Šok pro favorita, Plzeň ve druhé půli? Bída, koledovala si. Durosinmi hraje v křeči
PRVNÍ DOJEM JONÁŠE BARTOŠE | Zaplněnou Doosan Arenu podruhé vyplenili hosté v závěrečných vteřinách. Plzeň ztratila po remíze s Jabloncem druhý domácí zápas po sobě, Slovácku ve 4. kole Chance Ligy vystřelil remízu 1:1 proměněnou penaltou kapitán Michal Trávník. Šlo o duel dvou zcela odlišných poločasů, v němž se hra favorita rozpadla ve druhé části utkání, což vyústilo ve vyrovnání na konečných 1:1. Jaký je první dojem ze sobotního odpoledne v Plzni?
Hlavní události
Penaltový šok. Plzeň si koledovala celou druhou půli, nakonec přišla o dva body podobně jako naposledy doma s Jabloncem. Kvůli ruce Rafia Durosinmiho doběhl sudí Jakub Wulkan k monitoru, po zhlédnutí situace z nastaveného času ukázal na penaltu. K žádné teči před rukou nedošlo, pravidlově tedy zřejmě v pořádku.
Jedlička s maskou. Do brány se po ošklivé srážce s Martinem Cedidlou vrátil extrémně rychle, po otřesu mozku a poranění v obličeji vynechal pouhé dva zápasy. V černé masce dirigoval spoluhráče, byl na něm vidět obrovský zápal. Při penaltě neměl nárok.
Deka favorita. Druhá půle ze strany Plzně? Jedna velká bída. Viktoria až nepochopitelně snadno pustila Slovácko do hry, v mnoha momentech se modlila, aby udržela tenký náskok. Po odchodu Kalvacha se Šulcem schází opěrné pilíře, tým se neměl čeho chytit, až přišel v nastavení zasloužený trest. Na Plzeň lehla deka, potřebuje se po odchodu opor rychle nahodit.
Kdo mě zaujal
Jan Paluska. Jako jeden z mála domácích hráčů zvládal svůj part i ve druhé půli, kdy Plzeň jako tým úplně odešla. Na hřišti působí klidně, elegantně, prakticky nedělal chyby. Ukázal, že může nastupovat častěji. Známka: 6/10.
Milan Heča. První branka Plzně sice jde na jeho vrub, nicméně poté svůj tým několikrát podržel. Zkušený gólman ustál nájezd Rafia Durosinmiho i řadu nepříjemných závarů ve vápně a nakonec přispěl k získanému bodu z půdy českého vicemistra. Známka: 6/10.
Kdo mě zklamal
Rafiu Durosinmi. Na startu sezony to není on, vyladěný útočný zabiják s gólovým instinktem zatím hledá formu. Po nástupu na plac nevyřešil řadu zajímavých situací, na první pohled hraje ve velké křeči. Nešťastným zákrokem rukou navíc vyrobil penaltu, která vedla k vyrovnání Slovácka.
Jak to zvládli trenéři
Miroslav Koubek. Překopal sestavu, oproti nepovedenému zápasu na Rangers udělal v základu šest změn. Povedlo se nasazení Denise Višinského, zápas vcelku zvládala i nově složené tříčlenná obrana. Po půli reagoval na vývoj na hřišti střídáním, herní propad týmu změny nevyřešily. Zkušený kouč musí dál hledat cestu k ideální sestavě bez klíčových opor Kalvacha se Šulcem.
Jan Kameník. Nahoře vsadil na Michaela Krmenčíka s Pavlem Juroškou, tým se ale v první půli dostal pod tlak a neměl nárok. Správně zareagoval personálními změnami i úpravou rozestavení a po přestávce sledoval úplně jiný výkon svého týmu. Tentokrát bod proti favoritovi, na rozdíl od zápasu se Slavií před týdnem, už klapl.