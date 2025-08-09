SESTŘIH: Plzeň – Slovácko 1:1. Další domácí ztráta Viktorie, VAR odhalil ruku v nastavení
Fotbalisté Plzně ve 4. kole první ligy doma velmi nečekaně jen remizovali se Slováckem 1:1 a už podruhé v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Viktorii poslal ve 24. minutě do vedení Prince Adu, ale ve třetí minutě nastavení srovnal z penalty Michal Trávník.
Viktoria si nespravila náladu po úterní porážce 0:3 s Rangers v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů v Glasgow. Za tři dny čeká Plzeň domácí odveta. Západočeši podtrhli momentální výsledkovou krizi, z posledních pěti soutěžních duelů vyhráli jediný a doma ve třech zápasech ještě nezvítězili.
V lize ztratili podruhé za sebou po minulé remíze 1:1 v Doosan areně s Jabloncem, s nímž rovněž inkasovali v nastavení. K dobru mají odložený duel v Mladé Boleslavi. Slovácko stále čeká na první vítězství v ligové sezoně pod novým koučem Janem Kameníkem, připsalo si nicméně překvapivý druhý bod.
Plzeňský trenér Koubek udělal hned šest změn oproti úternímu utkání ve Skotsku. Mezi tyče se vrátil gólman Jedlička, který po zranění hlavy a zlomeniny nosu ze zápasu s Jabloncem překvapivě chyběl jen dva soutěžní duely. Brankářská jednička Viktorie nastoupila s ochrannou maskou. Kouč Západočechů na dvou postech obměnil stoperskou dvojici, v ofenzivě pak dostala poprvé od začátku šanci jedna z letních posil Višinský.
Slovácko se přizpůsobilo rozestavení domácích s třemi středními obránci a od úvodu se zatáhlo do hlubokého bloku. Viktoria měla od začátku trvalou převahu, příliš výrazných šancí si z ní ale nevytvářela. Ve 13. minutě se po rohovém kopu protlačil k zakončení Paluska, branku však těsně přestřelil.
Po 23 minutách už favorit udeřil. Po dlouhém Markovičově nákopu přetlačil Adu v souboji Stojčevského a přízemní střelou na bližší tyč zaskočil gólmana Heču. Ghanský útočník si připsal první soutěžní branku od února a začátku nové sezony.
Další větší šanci už si Západočeši do pauzy nevytvořili. Slovácko za první půli Jedličku neprověřilo a trenér Kameník po změně stran poslal na trávník střídající Blahúta s Tetourem. Obraz hry se změnil a hosté začali o poznání aktivněji. Bývalého plzeňského útočníka Krmenčíka, kterého západočeské publikum kvůli nevhodné oslavě gólu za Slavii proti Viktorii z roku 2021 i dnes přivítalo nadávkami, v poslední chvíli rozhodil v zakončení Markovič.
Trenér Koubek na nepovedený vstup do druhé půle zareagoval dvojitým střídáním a jeden z čerstvých hráčů Durosinmi mohl minutu po příchodu na trávník zvýšit, z úhlu však po úniku napálil gólmana Heču. Domácí si vytvořili chvilkový tlak, ale jinak se v druhé půli trápili.
Ztrestat je mohl čtvrthodiny před koncem Ndefe, z úhlu ale křížnou střelou minul. Na druhé straně v 84. minutě nepřidal pojistku Červ, jehož ránu vyrazil Heča. Pak "zazdil" Durosinmi brejk dvou na jednoho a favorita to přišlo hodně draho. V předposlední minutě po rohovém kopu zahrál Durosinmi rukou, sudí Wulkan po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu a Trávník v nastavení s přehledem srovnal.
Slovácko z pokutového kopu v nastavení uspělo na rozdíl od minulého kola, v němž při porážce 0:1 se Slavií pokazil exekuci zkušený Daníček. Plzeň přišla o vítězství v nastavení stejně jako v minulém domácím duelu s Jabloncem, předtím v úvodním soutěžním utkání v Doosan areně v sezoně podlehla Servette Ženeva.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|3
Slavia
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|6
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|8
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Teplice
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu