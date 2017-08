Boakye sundal Spartu, za balík ho láká Slavia. Jednání jsou ale složitá

Sundal Spartu, dvěma góly ji vystrnadil ze třetího předkola Evropské ligy. Už to je výborný vklad pro červenobílé publikum. Nakonec by se Richmond Boakye mohl stát jejich miláčkem nejen kvůli tomu, ale i proto, že nakonec sám navlékne „sešívaný“ dres. O útočníka Crvene Zvezdy Slavia usiluje tak silně, že Srbům nabízí v přepočtu přes 70 milionů korun.

Čas letí. Na první pohled ne tak splašeně, protože v Česku se přestupní termín uzavírá až za víc než týden. Jenže za soupiskami pro Evropskou ligu se zavře voda v pátek v poledne. Slavia se na tuhle soutěž chystá a ráda by do ní nasadila i velkou posilu do útoku.

Probíhají jednání se střelcem bělehradské Crvene Zvezdy Richmondem Boakyem, za něhož prý červenobílí nabízí částku pohybující se mezi 70 a 80 miliony korun.

Licitování ale podle informací Sportu není vůbec jednoduché, Srbové totiž s prodejem příliš nespěchají, zatímco Slavia by ráda útočníka získala co nejdřív, aby ho mohla zapsat u UEFA na soupisku pro Evropskou ligu.

Slavii by takový transfer mimořádně pomohl. O doplnění Milana Škody typově podobným střelcem stojí klub skoro celé léto, teď se blíží jeho dotažení.