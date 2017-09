Hubínek je na odchodu z Bohemians, už trénoval s Mladou Boleslaví

Fotbalisty Mladé Boleslavi by měl posílit záložník Michal Hubínek. Mládežnický reprezentant začal s týmem trénovat a řeší se jeho přestup z Bohemians Praha 1905, kde ho kvůli žádosti o odchod v létě přeřadili do juniorky. Vršovický celek o tom informoval na svém webu.

Dvaadvacetiletý střední záložník patří do národního týmu do 21 let, s kterým se letos zúčastnil mistrovství Evropy. V první lize má odehráno 46 zápasů, v nichž dal tři góly, a v minulé sezoně patřil k oporám Bohemians.

Jeho otec si však v létě stěžoval, že Klokani nevyužívají Hubínkův potenciál a snižují jeho tržní hodnotu. Proto využil klauzuli ve smlouvě a zažádal o přestup. Bohemians následně Hubínka přeřadili do juniorky a v úvodu sezony ho nevyužívali.

Původně se zdálo, že by mohl zamířit do Liberce, nyní však vše směřuje k Boleslavi, která hledá možnost posílení po nevydařeném vstupu do sezony.