Stramaccioni: Ve Spartě budu nejméně do konce sezony, na Čechy spoléhám

Vstup do nového angažmá mu nevyšel podle představ. Fotbalová Sparta pod vedením Andrea Stramaccioniho vypadla z Evropské ligy a v domácí soutěži zatím nepodává výkony, jaké se po nákupu řady posil čekalo. Italský trenér v druhé části rozhovoru pro deník Sport vyvrací domněnky, že by nedůvěřoval českým hráčům, hovoří o protestech fanoušků i o vlivu agentů na vztahy v kabině a vrací se i k porážce v Brně.

Video k článku 720p 360p REKLAMA Odezřeno ze šlágru Liberec - Sparta: Nadávky hráčů i svérázný rozhodčí VŠECHNA VIDEA ZDE

Vnímáte po nepovedeném vstupu do sezony velký tlak na svou osobu?

„Klub mě najal na dva roky a já zde určitě zůstanu do konce sezony. Budu tvrdě pracovat, čtyřiadvacet hodin denně, protože se považuju za dříče. A budu se snažit být maximálně úspěšný. Na konci sezony si sedneme s panem Křetínským a rozhodneme, co dál, každopádně to bude to nejlepší pro Spartu. Ale chci zdůraznit jednu věc, která je důležitá nejen z mého pohledu. Sparta od loňského října vyměnila čtyři trenéry: velmi zkušeného Ščasného, mladého Holoubka, bývalého kouče národního týmu Radu a nyní zahraničního Stramaccioniho. Vyplývá z toho, že kouč je jediným viníkem této situace? Teď musíme být, pánové, klidní, jinak Sparta nikdy správnou cestu nenajde.“

Jenže fanouškům trpělivost dochází.

„V první řadě chci říct, že fanoušky stoprocentně respektujeme a věříme jim. Jsou známí a respektovaní po celé Evropě. Co mě velmi překvapuje, a za co jim chci poděkovat, je fakt, že nás podporují každý zápas celých devadesát minut, i když prohráváme. Dokonce i v Brně, což bylo neuvěřitelné, nám stále fandili. A situaci, v které Sparta nyní je, si určitě nezaslouží. Musejí však pochopit, že tady nejsem, abych ve Spartě udělal revoluci. Já jsem možná pouze tou hlavní součástí revoluce, pro kterou se klub rozhodl. Jsem jen první cihlou ve zdi, kterou se klub rozhodl vystavět toto léto z milionu důvodů – a není na mně, abych je komentoval.“

Bál jste se, když skupina ultras vtrhla s rakví na hřiště a přerušila váš trénink?

„Trénovali jsme zrovna standardní situace, a když zničehonic musí utíkat dvaadvacet lidí do kabiny, není to nikdy příjemné. Ale jak už jsem řekl, chápu, že jsou fanoušci nešťastní, my jsme nešťastní stejně z toho, že jim neděláme radost. Oni však nepotřebují slova, ale výsledky. Potřebují vidět, ne něco poslouchat. Pokud budou chtít, můžeme jim něco vysvětlit, ale rozhodující jsou stejně výsledky. Tohle už bylo na hraně, ale my našim fanouškům rozumíme a respektujeme je.“

Jak nečekané vyřazení z Evropské ligy ovlivnilo vaši práci?

„Bezesporu to byl velmi špatný začátek, protože hrát evropské poháry je důležité pro každého. Nejen pro klub, ale i pro mé ambice a pro ambice hráčů. Ztratit jeden z našich dvou hlavních cílů tak brzy bylo něco, co jsme nečekali, a ovlivnilo to zejména kádr, který byl postaven na dvě soutěže. Sparta měla v uplynulých sezonách s domácí soutěží a Evropskou ligou kvůli množství zraněných hráčů velké problémy, a tak jsme kalkulovali s větším počtem hráčů, než které potřebujeme nyní. To, že nehrajeme v Evropě, je pro nás velmi špatné.“

Nemůže to negativně ovlivnit motivaci zahraničních hráčů, které nyní čeká pouze HET liga a MOL Cup?

„Na to vám můžu odpovědět, že mě to nezajímá, protože musejí odvádět maximum pro dres Sparty, mě i toho, kdo je platí, v jakékoliv soutěži. A pokud to nebude někdo plnit, octne se mimo, což nyní potkalo Marka Janka. Čekali jsme, že bude naše devítka, ale i když je to zkušený hráč, jeho první výkony nebyly pozitivní, Lafata hrál lépe. A proto budu pokračovat s Lafatou.“

Marc Janko je pro vás zatím největším zklamáním?

„Určitě jsme od něj čekali víc – a on to ví také, měl jsem s ním jasný pohovor. Sám samozřejmě není se svými výkony spokojen a také je pravda, že toho zatím moc neodehrál. Ale to je fotbal.“

720p 360p <p><span>Fotbalisté Brna porazili v prvním utkání po odvolání trenéra Svatopluka Habance nečekaně Spartu 2:0. Zbrojovka vedla v utkání pátého kola od 22. minuty po gólu Jana Poláka, druhou branku přidal v 58. minutě Lukáš Vraštil, který byl poté v 69. minutě po druhé žluté vyloučen. Spartě však ke zvratu přesilovka nepomohla a připsala si první ligovou prohru. Brno díky výhře opustilo posední místo v tabulce.</span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Brno - Sparta 2:0. Pražany zaskočil poslední celek tabulky • VIDEO iSport TV

Už vás přešla zloba, která s vámi cloumala po porážce v Brně?

„Po zápase v Brně jsem byl rozčilený kvůli špatnému výsledku, ale ne vyděšený, protože jsem velmi dobře věděl, že jeden špatný výsledek na začátku by mohl dokonce hodně pomoct jako lekce, která nám umožní pochopit hodně věcí, které nefungují. Měli jsme problém s vytvářením šancí, protože přístup týmu byl negativní. Každý chtěl balon do nohy a čekal na pohyb druhých. Pokud hrajete proti takto uzavřenému soupeři, tímto nemůžete uspět. Byli jsme každopádně příliš statičtí, to pro mě bylo z fotbalového hlediska nejhorší. Byla to katastrofa, náš nejhorší výkon v sezoně – ale ne z hlediska dvou tří hráčů, ale z hlediska Sparty, to chci zdůraznit.“

Mluvíte o sportovním výkonu, ale v Brně to od vás nebylo v pořádku ani z hlediska přístupu.

„Myslel jsem to v globálu, tedy včetně přístupu, s kterým souvisí zejména nasazení hráčů, když nemáme míč. Nechci, aby to vyznělo tak, že teď je můj terč Ben Chaim, je to jen příklad. Ale i hráč s takovým nepopiratelným talentem musí pracovat tak, jak si Sparta zaslouží. Nejsem slepý a postarám se o to, on to dobře ví. Klečím na něm, stejně jako na každém jiném hráči.“

Na Tala Ben Chaima tedy máte spadeno?

„Tal patří mezi nejdůležitější přestupy Sparty, které jsem si přál. Nehraje to, na co má, zatím nenaplňuje svůj potenciál. A já to samozřejmě vidím. A pouze já rozhodnu, jestli bude příští zápas hrát, zůstane na lavičce nebo půjde na tribunu. Ale pokud se tak stane, neznamená to, že mu nevěříme, jsme si dobře vědomi, že do něj klub investoval hodně peněz.“

Asi se k vám už doneslo, že českým hráčům příliš nedůvěřujete…

„To je opravdu velká lež vůči mé osobě. Je snadné si spočítat, že ve čtyřech z dosavadních sedmi základních sestav převažovali hráči, kteří byli ve Spartě už v minulé sezoně. Na tento blok naopak hodně spoléhám a potřebujeme jen, aby se i ti noví rychle naučili, co to znamená být ve Spartě.“

Máte v týmu správné lídry, aby nové hráče zasvětili do toho, co znamená duch Sparty?

„Potřebuju je. Potřebuju hráče, kteří zde jsou delší čas, jako jsou Lafata, Rosický, Bičík, Michal Kadlec, aby mi pomohli. Musejí být správnými lídry. Možná po nich vyžaduju něco navíc, ale musejí to udělat pro Spartu. Musejí, ať už po dobrém, nebo po zlém, vysvětlit novým hráčům, co je duch Sparty. A noví hráči to musejí pochopit a přizpůsobit se. Když hrajete za Spartu, musíte přinést něco, co chtějí její fanoušci na hřišti vidět. A kdo to nové hráče naučí? Na to není žádný kurz ani univerzita, to musí udělat sparťané.“

Vztahům v kabině však určitě nepomáhají velké platové rozdíly mezi českými a zahraničními hráči.

„Na můj vkus příliš mnoho agentů mluví s klubem o platech, o rozdílech mezi starými a novými hráči, jsem z toho už unavený. Naštěstí teď přestupní termín končí a klub musí tyto diskuse utnout, každý hráč se musí začít starat jen o Spartu, jak nejlépe umí. A teprve až skončí sezona, může jít nahoru a říct, že si zaslouží vyšší plat. Nemyslím tím nikoho konkrétního, ale je to pro mě zcela zásadní věc.“

Takže je to velký problém – rozdíl mezi příjmy českých hráčů a cizinců ve Spartě?

„Mohl by být, ale mě to nezajímá. Přestupní termín skončil, takže už není důvod řešit nic jiného než fotbal a Spartu. Kdo bude hrát, jak nejlépe to jde, může si v zimní přestávce říct o víc peněz. Proti Karviné půjdeme na hřiště v situaci, kdy už bude každému jasné, že se několik příštích měsíců nikam hnout nemůže, a budeme se moci soustředit pouze na defenzivu, ofenzivu, standardní situace a podobné věci.“