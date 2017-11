Slavia je blízko vysněnému jménu. Do Edenu by měl zamířit Nezmar

Do Slavie by měl zamířit sportovní ředitel Liberce Jan Nezmar • Barbora Reichová (Deník Sport)

Je to vedle Zdeňka Grygery nejžádanější jméno mezi ligovými manažery. Jan Nezmar, sportovní ředitel libereckého Slovanu, je terno - a v Edenu to dobře vědí. Slávistický boss Jaroslav Tvrdík už v průběhu podzimu potvrdil, že o bývalého útočníka má pražský klub zájem, a dokonce vstoupil do jednání.

„Je to pravda, Slavia mě oslovila,“ potvrdil Nezmar minulý týden v pořadu TIKI-TAKA. „Momentální Slavia je výzvou téměř pro každého, možná vyjma sparťanů. Takhle to vnímám i já. Ta věc je ale nějak otevřená,“ dodal.

Podle informací Sportu probíhala jednání minulé dny, i ve čtvrtek, kdy Slavia hrála utkání Evropské ligy s Villarrealem. A údajně již byla zdárně uzavřena. Celou věc si vzal osobně na starost právě Tvrdík. Zatím však úspěšný závěr nikdo oficiálně nepotvrdil.

Pro Slavii by Nezmarův příchod znamenal obsazení stejné pozice, kterou zastával na severu Čech a kterou ve Slavii supluje generální ředitel klubu Martin Krob. O Nezmara, který je úzce spjat s libereckým koučem Jindřichem Trpišovským, se dříve zajímal už někdejší spolumajitel Slavie Jiří Šimáně.

Tvrdík Nezmara oslovil s nabídkou, že by byl rovněž členem klubového představenstva. To se v každém případě rozšíří o nynějšího „nehrajícího kapitána“ mužstva a nově sportovního poradce klubových šéfů Jiřího Bílka, jenž v zimě ukončí kariéru. Avizovaný přesun ze hřiště do kanceláře už Tvrdík před utkáním s Villarrealem oznámil.

„Od nejbližší valné hromady bude působit jako člen představenstva a doplní mezi nás, v zásadě fotbalové laiky, pohled profesionálního hráče ze stadionů. Věřím, že i Jirkova spolupráce s vedením Slavie přinese to, co jsem si slíbil - velkou naději do budoucna Slavie,“ prohlásil Tvrdík.

Pro trenéra Jaroslava Šilhavého to byla novinka, čímž se po prohře 0:2 s Villarrealem netajil. „Bylo to z čistého nebe,“ přiznal kouč. „Bavili jsme se o tom, už neměl ani touhu někam jít dohrávat kariéru, chce se věnovat klubu, práci v managementu. Myslím, že jeho role se ještě vyprofiluje,“ doplnil slávistický kouč. Obrácení rolí, tedy že jeho podřízený povýší, vzal i s humorem. „Jestli teď bude mým nadřízeným? Třeba půjdu hned na kobereček,“ usmál se Šilhavý.

Zkušený obránce může Slavii nabídnout příjemné, ale někdy i drsné zkušenosti, které načerpal v německém Kaiserslauternu či polském Lubinu. V klubu z Edenu působí čtvrtou sezonu, zažil ještě chmurné doby a následný výšlap „sešívaných“ na vrchol.

Už na jaře ale v rostoucí konkurenci nedostával moc prostoru a nyní na podzim naskočil jen jednou v lize a dvakrát v domácím poháru.

„Nevidím důvod, proč to protahovat,“ uvedl ve své zpovědi pro projekt Bez frází. V lize by třeba ještě mohl hrát, ale taková možnost ho nelákala. „Oddaloval bych něco, co by stejně přišlo,“ vysvětlil. „Takhle to nechci. Drží mě vědomí, že jsem si vybojoval místo ve velkoklubu a v téhle pozici se chci rozloučit,“ ohlédl se Bílek.

Ze hřiště do funkcionářské pozice podobně přeskočila řada fotbalistů. Jak si povede nováček mezi nimi? „Jirka je především lidsky vynikající kluk. Má chuť, jen teď nemá zkušenosti, je začátečník. Ale bude na něm, jak to bude brát vážně, jak se bude vzdělávat, charakter na to má výborný. Jak ho znám, bude prospěšný pro sportovní úsek Slavie,“ odtušil Šilhavý.