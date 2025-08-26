Riga - Sparta v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Spartu čeká poslední krok k postupu do ligové fáze Konferenční ligy. Do odvety v Rize vstoupí s náskokem 2:0 z Letné, a tak má vše ve svých rukou. Druhý zápas play off Konferenční ligy začíná na Skonto Stadium už ve středu od 18:45. Kde sledovat Riga vs. Sparta živě?
Vše o utkání Riga FC vs. Sparta Praha
Datum a čas: středa 27. srpna, 18:45
Místo konání: Skonto Stadium, Riga
Play off Konferenční ligy
Rozhodčí: Willy Delajod (Francie)
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Riga FC vs. Sparta Praha živě v TV?
Jak si povedou sparťané v odvetném duelu play off Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Riga FC vs. Sparta začíná 27. srpna v 18:45.
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
59 Kč (cena platí na první měsíc)
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
Střední
Velký
260 Kč (cena za první 3 měsíce)
Sparta v evropských pohárech 2025/26
Letenští zvládli úvodní duel play off Konferenční ligy, ve kterém porazili lotyšskou Rigu 2:0. Nyní jim stačí udělat pouze poslední krok k postupu do ligové fáze.
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1
2. zápas: Ararat - Sparta 1:2
4. předkolo
1. zápas: Sparta - Riga 2:0
2. zápas: Riga - Sparta, 27. 8., 18:45
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Tři týmy si zahrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc odehraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Posledním jistým klubem v Evropě je Viktoria Plzeň, která si rovněž zahraje Evropskou ligu. Další dva celky, jenž se perou o poháry, jsou Baník Ostrava ve třetím předkole Konferenční ligy a Sparta, která bojuje o tutéž soutěž.
Tým
Soutěž
Fáze
Zápasy
Slavia Praha
Liga mistrů
Ligová fáze
1. zápas: Slavia
2. zápas: Slavia
3. zápas: Slavia
4. zápas: Slavia
5. zápas: Slavia
6. zápas: Slavia
7. zápas: Slavia
8. zápas: Slavia
Viktoria Plzeň
Liga mistrů
2. předkolo
1. zápas: Plzeň - Servette 0:1
2. zápas: Servette - Plzeň 1:3
3. předkolo
1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0
2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1
Evropská liga
1. zápas: Plzeň
2. zápas: Plzeň
3. zápas: Plzeň
4. zápas: Plzeň
5. zápas: Plzeň
6. zápas: Plzeň
7. zápas: Plzeň
8. zápas: Plzeň
Sigma Olomouc
Evropská liga
4. předkolo
1. zápas: Malmö - Olomouc 3:0
2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30
Baník Ostrava
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
4. předkolo
1. zápas: Celje - Baník 1:0
Sparta Praha
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1
4. předkolo
1. zápas: Sparta - Riga 2:0