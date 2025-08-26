Předplatné

Riga - Sparta v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Konferenční liga
Spartu čeká poslední krok k postupu do ligové fáze Konferenční ligy. Do odvety v Rize vstoupí s náskokem 2:0 z Letné, a tak má vše ve svých rukou. Druhý zápas play off Konferenční ligy začíná na Skonto Stadium už ve středu od 18:45. Kde sledovat Riga vs. Sparta živě?

Vše o utkání Riga FC vs. Sparta Praha 

Datum a čas: středa 27. srpna, 18:45

Místo konání: Skonto Stadium, Riga

Play off Konferenční ligy

Rozhodčí: Willy Delajod (Francie)

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Riga FC vs. Sparta Praha živě v TV?

Jak si povedou sparťané v odvetném duelu play off Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Riga FC vs. Sparta začíná 27. srpna v 18:45.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2) 

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

59 Kč (cena platí na první měsíc)

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Střední

Velký

260 Kč (cena za první 3 měsíce)

Sparta v evropských pohárech 2025/26

Letenští zvládli úvodní duel play off Konferenční ligy, ve kterém porazili lotyšskou Rigu 2:0. Nyní jim stačí udělat pouze poslední krok k postupu do ligové fáze.

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1 

2. zápas: Ararat - Sparta 1:2

 

4. předkolo

1. zápas: Sparta - Riga 2:0

2. zápas: Riga - Sparta, 27. 8., 18:45

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Tři týmy si zahrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc odehraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Posledním jistým klubem v Evropě je Viktoria Plzeň, která si rovněž zahraje Evropskou ligu. Další dva celky, jenž se perou o poháry, jsou Baník Ostrava ve třetím předkole Konferenční ligy a Sparta, která bojuje o tutéž soutěž.

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia

2. zápas: Slavia

3. zápas: Slavia

4. zápas: Slavia

5. zápas: Slavia

6. zápas: Slavia

7. zápas: Slavia

8. zápas: Slavia

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1

 

Evropská liga

 

1. zápas: Plzeň

2. zápas: Plzeň

3. zápas: Plzeň

4. zápas: Plzeň

5. zápas: Plzeň

6. zápas: Plzeň

7. zápas: Plzeň

8. zápas: Plzeň

Sigma Olomouc

Evropská liga

4. předkolo

1. zápas: MalmöOlomouc 3:0

2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1

 

 

4. předkolo

1. zápas: Celje - Baník 1:0

2. zápas: Baník - Celje, 28. 8., 20:00

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta 1:2

 

 

4. předkolo

1. zápas: Sparta - Riga 2:0

2. zápas: Riga - Sparta, 27. 8., 18:45

