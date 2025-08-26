Předplatné

Preciadův faul? VAR při žluté mlčel správně. Sudí Černý v Plzni nebyl alibista

Chance Liga
Jaký byl další víkend v podání sudích? Celkově spíše povedený. Výborný výkon předvedl Dalibor Černý v Plzni. V nastavení správně pískl bez pomoci VAR penaltu, která rozhodla o výhře Viktorie. Jeho kolega Jan Beneš zase zvládl zápas Sparty s Duklou. A to včetně diskutovaného faulu Angela Preciada. Žlutá karta k zákroku vedenému sice na holeň - ale ne přímo podrážkou a také menší intenzitou - seděla. Stejně jako si sudí obhájí vyloučení pardubického Tanka v Edenu. Zákrok sice šel níž, do oblasti kotníku, ale jeho intenzita byla vysoká. A jak si vedli další sudí v anketě Zlatá píšťalka?

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

