Preciadův faul? VAR při žluté mlčel správně. Sudí Černý v Plzni nebyl alibista
Jaký byl další víkend v podání sudích? Celkově spíše povedený. Výborný výkon předvedl Dalibor Černý v Plzni. V nastavení správně pískl bez pomoci VAR penaltu, která rozhodla o výhře Viktorie. Jeho kolega Jan Beneš zase zvládl zápas Sparty s Duklou. A to včetně diskutovaného faulu Angela Preciada. Žlutá karta k zákroku vedenému sice na holeň - ale ne přímo podrážkou a také menší intenzitou - seděla. Stejně jako si sudí obhájí vyloučení pardubického Tanka v Edenu. Zákrok sice šel níž, do oblasti kotníku, ale jeho intenzita byla vysoká. A jak si vedli další sudí v anketě Zlatá píšťalka?