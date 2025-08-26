Sparta letí k odvetě do Rigy. Chybí superposila a překvapení sezony, zpět jsou stopeři
Bez dvou nosných hráčů poslední doby se bude muset Sparta obejít v odvetě play off Konferenční ligy. V druhém souboji s Riga FC, do nějž jde s náskokem 2:0 z domácího střetu, tedy s výraznou nadějí na průnik, nevyužije trenér Brian Priske klíčového pravého wingbeka a středního záložníka.
Sparťané dorazili na letiště kolem desáté hodiny, jejich speciál se měl vydat do Lotyšska kolem 11.30.
Pro fanoušky, kteří sháněli lety kupříkladu přes Stockholm, se objevily dobré zprávy. Nachystáni jsou dva stopeři, kteří tak nějak patří do základní sestavy. Filip Panák už seděl na lavici v neděli při střetu s Duklou. „Je připraven,“ řekl trenér Brian Priske.
Dalším z navrátilců je Jaroslav Zelený, jenž začal trénovat v pondělí, tudíž podle všeho nebude využitelný v základu. Každopádně to v jeho případě vypadá, že už bude zaparkován na stoperu. John Mercado je jasnou alternativou za Matěje Ryneše na wingbeku.
Stopeři Panák se Zeleným se budou hodit, protože ve výpravě nejsou tři střední obránci. Kvůli zranění schází Asger Sörensen, Adam Ševínský (oba se v poslední době jasně usadili v základní sestavě), také Elias Cobbaut.
Potíže nastávají i v záloze. V neděli nedohráli Pavel Kadeřábek a Magnus Kofod Andersen, první je NEJ posilou ligy, druhý po matném jaru vylétl mezi opory. Ani jeden necestuje, Priske je bude muset nahradit.