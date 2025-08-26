Předplatné

Comeback do repre? Kadeřábek byl na seznamu, návrat zhatilo zranění i odmítavý vztah

Pavel Kadeřábek se při utkání proti Dukle zranil
Pavel Kadeřábek se při utkání proti Dukle zranilZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Trénink Sparty před utkáním s Rigou
Sparťan Pavel Kadeřábek pálí na libereckou bránu
Pavel Kadeřábek slaví první gól od návratu do Sparty
Fotbalisté Sparty se radují z trefy Pavla Kadeřábka v Liberci
Pavel Kadeřábek oslavuje první gól od návratu do Sparty
Fotbalisté Sparty mohou po 5. kole Chance Ligy do čela tabulky
Na snímku Pavel Kadeřábek při zápase v Jerevanu
Radek Špryňar
Reprezentace
Vstoupit do diskuse (3)

Hraje dobře, ba dokonce výborně. Na progresu Sparty a jejímu výstupu na první příčku Chance Ligy má Pavel Kadeřábek významný podíl. Dávalo by logiku, kdyby se vrátil vypomoct fotbalové reprezentaci, kterou čeká kvalifikační partie v Černé Hoře. Jenže se tak s jistotou nestane. Pravý obránce se v nedělním zápase s Duklou (3:2) zranil, o den později podstoupil vyšetření postižené svalové tkáně. A za druhé, svůj odmítavý vztah k národnímu nepřehodnotil.

Tohle téma je staré spoustu let. Jakmile reprezentace stojí na hraně, vzpomene si na Pavla Kadeřábka. Jenže už od EURO 2021 je tato kapitola uzavřená, byť dveře se snaží svazoví trenéři stále otevírat. Bylo tomu tak za Jaroslava Šilhavého, a stejně tak za Ivana Haška.

Psal se rok 2022. Česko se snažilo skrze baráž vecpat na mistrovství světa do Kataru. Chystalo se na Švédsko a tehdejší kouč Šilhavý si vzpomněl na Kadeřábka. Snažil se ho přesvědčit, aby mužstvu nárazově vypomohl, přičemž odměnou by byla nominace na setkání fotbalového světa na konci roku. Nevyšlo to. Šance byly minimální i proto, že

Vstoupit do diskuze (3)

