Artis dál loví beka, Ukrajinec chtěl náhle vyšší plat. Neprofesionální, vzkázal GM Kuba

Jehor Macenko nezamíří do Artisu Brno
Jehor Macenko nezamíří do Artisu BrnoZdroj: Profimedia.cz
Hráči Artisu se radují z gólu Adedirana
Vukadinovič se raduje se spoluhráči z gólu
Adediran se raduje z gólu
Adediran se raduje z gólu
Souboj Ústí s Artisem
Souboj Ústí s Artisem
Martin Pospíšil v dresu Artisu
V letní pauze druholigový Artis Brno intenzivně hledal vhodnou posilu na pravý kraj obrany. Nenašel ji, ale po trhu se dívá dál. Počítal s nástupem Ukrajince Jegora Macenka (23) z polského Slasku Wroclaw, ovšem ten těsně před podpisem smlouvy žádal navýšení platu o 33% procent. „Je to neprofesionální. Takhle s námi nikdo zacházet nebude,“ prohlásil natvrdo generální manažer Petr Kuba pro iSport.

Po třech zápasech bez porážky se situace v Artisu uklidnila. Pozice trenéra Jiřího Chytrého je pevná. Prý byla i po debaklech s Jihlavou (0:3) a Baníkem Ostrava B (0:5). „S majitelem (Igorem Faitem) jsme se o jeho odvolání vůbec nebavili,“ ujistil Kuba.

Primárně je na forhontu hráčský kádr a jeho neustálé posilování. Počítalo se s tím, že sestavu vyztuží ukrajinský zadák Jegor Macenko. Odchovanec Dynama Kyjev působí už šest let v Polsku, z akademie Legie Varšava přestoupil v roce 2022 do Wroclawi. Přes rezervu se dostal do základu v áčku, z něj ovšem v poslední době vypadl a tak po něm hodlala sáhnout bývalá Líšeň.

Anketa
Který brněnský tým postoupí dřív do první ligy?
Zbrojovka
Artis
Přihlásit se
Celkově 19757 hlasů

S hráčem i klubem byla domluvena na podmínkách hostování s opcí, ovšem po zdravotní prohlídce náhle přišel hráč s tím, že chce vyšší mzdu. Na jeho požadavky ovšem vedení Artisu nepřistoupilo a poslalo Macenka zpátky do Slasku, kde sedí ve druhé lize na lavičce. Na podzim odehrál jen 12 minut, a to v červenci v prvním kole soutěže.

Pro Brno už není zajímavý. A to díky jednání jeho agenta, který mladému obránci mylně interpretoval nabídku Artisu. Zaměnil hrubou mzdu s „čistými“ penězi, které si měl Macenko v Česku vydělat. Už z principu se „deal“ neudělal. Na méně výhodné podmínky klub nechtěl přistoupit. Za tolik mu urostlý zadák nestál. „Kdybychom ustoupili, příště by se nám to mohlo vrátit,“ upozornil Kuba.

Následně dorazil na levý kraj Daniel Kosek, nevyužitý ve Slovácku. O něj stál Artis už před sezonou, kdy dal přednost nejvyšší soutěži. Teď ho vzal do rotace na kraji středové řady. A co ten pravý bek? Stále se na něm pracuje. „ Momentálně máme rozjeté čtyři linky. Čekáme, jak se zachovají prvoligové kluby,“ nastínil GM. „Kádr určitě není uzavřený, budeme na trhu aktivní,“ ujistil.

#TýmZVRPSkóreB
1Brno751118:716
2Opava743012:515
3Táborsko750213:815
4Žižkov741210:713
5Ústí740314:1012
6Baník B632113:811
7Jihlava732210:611
8Artis63128:1210
9Slavia B730412:99
10Příbram73049:149
11Sparta B73045:109
12Č. Budějovice72236:148
13Prostějov72147:107
14Chrudim61239:125
15Vlašim71159:134
16Kroměříž60065:150
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

