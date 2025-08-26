Artis dál loví beka, Ukrajinec chtěl náhle vyšší plat. Neprofesionální, vzkázal GM Kuba
V letní pauze druholigový Artis Brno intenzivně hledal vhodnou posilu na pravý kraj obrany. Nenašel ji, ale po trhu se dívá dál. Počítal s nástupem Ukrajince Jegora Macenka (23) z polského Slasku Wroclaw, ovšem ten těsně před podpisem smlouvy žádal navýšení platu o 33% procent. „Je to neprofesionální. Takhle s námi nikdo zacházet nebude,“ prohlásil natvrdo generální manažer Petr Kuba pro iSport.
Po třech zápasech bez porážky se situace v Artisu uklidnila. Pozice trenéra Jiřího Chytrého je pevná. Prý byla i po debaklech s Jihlavou (0:3) a Baníkem Ostrava B (0:5). „S majitelem (Igorem Faitem) jsme se o jeho odvolání vůbec nebavili,“ ujistil Kuba.
Primárně je na forhontu hráčský kádr a jeho neustálé posilování. Počítalo se s tím, že sestavu vyztuží ukrajinský zadák Jegor Macenko. Odchovanec Dynama Kyjev působí už šest let v Polsku, z akademie Legie Varšava přestoupil v roce 2022 do Wroclawi. Přes rezervu se dostal do základu v áčku, z něj ovšem v poslední době vypadl a tak po něm hodlala sáhnout bývalá Líšeň.
S hráčem i klubem byla domluvena na podmínkách hostování s opcí, ovšem po zdravotní prohlídce náhle přišel hráč s tím, že chce vyšší mzdu. Na jeho požadavky ovšem vedení Artisu nepřistoupilo a poslalo Macenka zpátky do Slasku, kde sedí ve druhé lize na lavičce. Na podzim odehrál jen 12 minut, a to v červenci v prvním kole soutěže.
Pro Brno už není zajímavý. A to díky jednání jeho agenta, který mladému obránci mylně interpretoval nabídku Artisu. Zaměnil hrubou mzdu s „čistými“ penězi, které si měl Macenko v Česku vydělat. Už z principu se „deal“ neudělal. Na méně výhodné podmínky klub nechtěl přistoupit. Za tolik mu urostlý zadák nestál. „Kdybychom ustoupili, příště by se nám to mohlo vrátit,“ upozornil Kuba.
Následně dorazil na levý kraj Daniel Kosek, nevyužitý ve Slovácku. O něj stál Artis už před sezonou, kdy dal přednost nejvyšší soutěži. Teď ho vzal do rotace na kraji středové řady. A co ten pravý bek? Stále se na něm pracuje. „ Momentálně máme rozjeté čtyři linky. Čekáme, jak se zachovají prvoligové kluby,“ nastínil GM. „Kádr určitě není uzavřený, budeme na trhu aktivní,“ ujistil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|2
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|3
Táborsko
|7
|5
|0
|2
|13:8
|15
|4
Žižkov
|7
|4
|1
|2
|10:7
|13
|5
Ústí
|7
|4
|0
|3
|14:10
|12
|6
Baník B
|6
|3
|2
|1
|13:8
|11
|7
Jihlava
|7
|3
|2
|2
|10:6
|11
|8
Artis
|6
|3
|1
|2
|8:12
|10
|9
Slavia B
|7
|3
|0
|4
|12:9
|9
|10
Příbram
|7
|3
|0
|4
|9:14
|9
|11
Sparta B
|7
|3
|0
|4
|5:10
|9
|12
Č. Budějovice
|7
|2
|2
|3
|6:14
|8
|13
Prostějov
|7
|2
|1
|4
|7:10
|7
|14
Chrudim
|6
|1
|2
|3
|9:12
|5
|15
Vlašim
|7
|1
|1
|5
|9:13
|4
|16
Kroměříž
|6
|0
|0
|6
|5:15
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup