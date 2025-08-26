Andersen, Kairinen... Srdce hry Sparty ovlivňují zranění i přestupy. Co změny?
Dukla vzdorovala, ale kouč zasáhl. Zvedl z lavice zbraně hromadného ničení, ve druhé půli utkání šestého kola Chance Ligy proto fotbalisté Sparty zlomili odpor (fakt) sympatického mančaftu trenéra Davida Holoubka. Přispěl k tomu i šéf hry, kterým je ve Spartě už pár sezon Kaan Kairinen. Musel na plac, protože se zranil Magnus Kofod Andersen, kometa posledních týdnů. Jaká je vlastně situace v srdci hry Letenských? A jak ji může ovlivnit blížící se konec přestupního termínu?
Vyváženost, přesnost, taktická vyzrálost, na druhou stranu i trochu opatrnost, která zajišťuje bezstarostnost předních linií. Brian Priske po návratu do Prahy drží principy hry středové dvojice ve stejném módu, jako když vyhrál se Spartou dva tituly. Kaan Kairinen byl v té době nosný hráč.
Nyní se to opakuje, což vlastně demonstroval i střet s Duklou. Finský reprezentant byl jedním z těch, kteří ve druhé půli pozvedli hru domácích a soka postupně zašlapali do země. Střídání byla zásadní.
„Ve druhém poločase přišla na hřiště kvalita, které se velmi těžko čelí,“ uznal David Holoubek, jenž ve Spartě trenérsky vyrůstal. Ono když pošlete na soupeře z lavice Ángela Preciada, Matěje Ryneše, Jana Kuchtu, Lukáše Haraslína, to je rána.
Navíc se z teplákovky vysvlékl rovněž boss Kairinen… Na plac šel primárně kvůli Andersenovu zranění. Nevysoký chlapík se chytil za koleno, možná ho doběhla zátěž posledních týdnů.
„Ano, bylo to vynucené střídání,“ popsal Priske a promluvil i o dalších čerstvě indisponovaných, Adamu Ševínském a Pavlu Kadeřábkovi. „Je velmi brzy na to říct, jak na tom jsou. Nemám zatím informace, ale nevypadá to dobře.“
Uvidí se, jak na tom Andersen bude, už v úterý Sparta odlétá do Lotyšska, kde ji ve středu v Rize čeká odveta play off Konferenční ligy (18.45). V prvním zápase přispěl Andersen k výhře 2:0, působil velmi solidně. Na jaře přitom prakticky nehrál, řešil výrazné soukromé trable.
Přitom už na začátku angažmá ve Spartě ukázal potenciál, a proto je nyní vidět, že chyběl bývalému trenérovi Larsu Friisovi. V létě přišel jako nový, prodral se do sestavy.
Změny přijdou... Ale jaké?
Do akce musel Kairinen, což vlastně upozornilo na fakt, že Spartu může v srdci sestavy ovlivnit blížící se konec přestupního období. V Česku se okno, jak se říká, zaklapne 8. září, čekají se změny.