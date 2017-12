Slovácko touží po Magerovi. Poslední tým myslí i na sci-fi posilu z Plzně

Jediná výhra z patnácti zápasů, pod Michalem Kordulou za devět kol dokonce žádná. To je smutná realita v tabulce posledního Slovácka. Co bude dál? Nástupce Stanislava Levého s určitostí dodělá podzim, dnes povede tým do klíčové ligové bitvy s Jihlavou. Podle informací Sportu se klub v zimě pokusí získat útočníka Lukáše Mageru z Mladé Boleslavi, zájem by byl i o plzeňského stopera Romana Hubníka.

Jdeme dál svou cestou a neuhneme z ní. Takový je postoj vedení 1. FC Slovácko k neutěšené situaci v tabulce HET ligy po polovině soutěže. Sázku na vlastní odchov si klub obhajuje, úspornou strategii měnit nehodlá. Ani pod tlakem výsledků. „Rozhodně se nehroutíme. Že bychom šli a po někom stříleli, to asi ne. Jedině do brány. Doufám, že se o to hráči pokusí,“ prohlásil s úsměvem ředitel klubu Petr Pojezný.

Odvolají Kordulu? Ani po pondělní porážce v prestižním derby ve Zlíně (1:2) se tak nestalo. Čtyřicetiletý kouč, který s mužstvem uhrál v devíti utkáních jen tři remízy, dostal důvěru i pro duel proti Jihlavě. Nováček mezi hlavními trenéry po zápasech opakuje, že hra je na úrovni, jen selhává koncovka. Stačí to šéfům?

„Neuklidňuje mě, že nás někdo chválí,“ reagoval Pojezný. „Až dohrajeme podzim, proběhne hodnocení a analýza. Teď mě to netrápí, takže nechci předjímat. Napadá nás samozřejmě spousta věcí, možností je mnoho. Všichni vidíme, že máme problémy v útočné a obranné šestnáctce,“ uvedl nekonkrétně výkonný ředitel klubu, který má ke Kordulovi kamarádský vztah.

720p 360p REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Zlín - Slovácko 2:1. Ševci doma zabrali, rozhodl Diop • VIDEO iSport TV

Nehrozí, že by ho s lehkým srdcem hodil přes palubu. Bývalý záložník je plně ztotožněný s klubovou filozofií, takže má i nadstandardní důvěru nadřízených. Návrat sportovního ředitele Levého na lavičku pro dnešní partii prý nebyl v jednání. I když zkušený kouč rozjel s mladým týmem sezonu docela úspěšně. „Myslím, že by o to ani nestál. Dnes už je naladěný trošku jinak,“ usoudil boss.

Takže se jede dál ve složení, platném od sedmého kola. „Samozřejmě nás netěší, že jsme úplně na dně tabulky. Nechce se nám tam být. Ale není důvod blbnout. Je to o práci. Na něco jsme se dali a nezbývá nám než v tom pokračovat. Každý rok může někdo ulítnout nahoru jako třeba letos na podzim Olomouc. Věříme tomu, že tahle cesta je pro Slovácko ta správná, byť je trnitá,“ vzkázal nespokojeným fanouškům, kteří žádají Kordulovu hlavu a razantní posílení kádru.

Hubník... A co Kúdela, nebo Lafata?

K tomu během zimy může dojít. Ale také nemusí. Slovácko nemá na rozhazování, drahé nákupy nečekejte. „Asi nekoupíme osm hráčů. Ale to neznamená, že se budeme přes zimu válet a někdo nemůže přijít. Pracujeme poctivě. Nezažívám nic jiného, než na co jsem celý život zvyklý,“ sdělil někdejší reprezentační veslař.

Pár zajímavých jmen mají v Uherském Hradišti v merku. V útoku by se líbil mladoboleslavský habán Lukáš Magera, jehož kouč Dušan Uhrin tolik nevyužívá. „Kdo by ho nechtěl,“ podotkl Pojezný.

Určitě je to reálnější varianta než rovněž diskutovaný příchod plzeňského obránce Romana Hubníka, slováckého odchovance Ondřeje Kúdely z Liberce či dokonce kanonýra Davida Lafaty ze Sparty. „Ten do Slovácka určitě nepůjde. Buď dohraje sezonu ve Spartě, nebo ukončí v zimě vrcholovou kariéru,“ informoval člověk, který je Lafatovi blízko.

A Hubník? Také asi sci-fi. „Nejspíš je naivní představa, že sem přijde hráč, který hraje v Plzni v základu,“ vytušil Pojezný. Přesto je případnému rokování otevřený. Zkušený stoper by se v dohledné době rád vrátil na Moravu, Slovácko pro něj může být přijatelnou variantou. „Když se to sejde, určitě se bránit nebudeme,“ shrnul ředitel a šéf klubového představenstva.