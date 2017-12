Jak sudí u videa stvrdil gól Sparty: Mohli jsme určit, že míč přešel čáru

Hlavní kamery to neviděly, jiné naštěstí ano. Videorozhodčí Roman Hrubeš proto mohl dát hlavnímu sudímu jasné doporučení: Byl to gól. A také první verdikt za pomoci videa v české nejvyšší soutěži. Mediálním partnerem projektu videorozhodčího je iSport.cz. Po dlouhých měsících se šéfinstruktor videorozhodčích dočkal ostrého startu. „Došli jsme do finále, ale to znamená, že jsme vlastně na začátku,“ říká Hrubeš.