Straka v kleci. Dilema Newcastlu: prodat rekordně Isaka, nebo ho nechat trucovat
Měl být symbolem nové éry Newcastlu, místo toho Alexander Isak (25) hraje hlavní roli v nejvýraznější přestupové sáze letošního léta. A fanouškům „strak“ dochází trpělivost. Švédský forvard po skvělé sezoně, v níž nastřílel 23 ligových branek a poslal severoanglický klub zpět do Ligy mistrů, stávkuje. Nechal se slyšet, že za klub už nikdy nenastoupí, a to i v případě, že ho v létě neprodá. Jeho cíl je jasný, vynutit si odchod do Liverpoolu.
Může to tak na první pohled působit, rebélie Alexandra Isaka ale není bleskem z čistého nebe. Trenér Newcastlu Eddie Howe se o záměru opustit v létě klub měl dozvědět přímo od švédského reprezentanta dva týdny před koncem sezony. Podle britských novinářů hráč naznačoval vedení již od loňského léta, že sezona 2024/25 je jeho poslední v bílo-černém dresu. Klub tuto informaci ale vyvrací.
V praxi to znamená, že je Isak od letní přípravy mimo tým, nenastoupil k jedinému přátelskému zápasu, neúčastní se tréninků a chyběl i v nominaci na ligové utkání proti Aston Ville. „Musíme na něj pro teď zapomenout,“ prohlásil Howe na tiskové konferenci před prvním kolem Premier League. „Soustředíme se na hráče, které máme k dispozici a vytěžíme z nich to nejlepší. Pozornost zaměříme na to, aby každý podával maximální výkon,“ dodal diplomaticky.
Nic ovšem nenasvědčuje tomu, že by severoanglický klub měl na hráče zapomenout pouze krátkodobě. Isak si postavil hlavu a dělá vše pro to, aby „strakám“ dokázal, že své počínání myslí naprosto vážně. V červenci opustil své anglické sídlo a trénoval individuálně ve španělském areálu Zubieta, který patří jeho bývalému klubu Real Sociedad. Dostatečně daleko od bzukotu anglických médií a fanoušků. Ti zatím na sociální sítě zveřejňovali videa, ve kterých pálí jeho dresy.
Skončí na Anfieldu?
Klíčovou roli v celém příběhu hraje Liverpool. Trenéru Arne Slotovi by urostlý kanonýr zapadal do plánů na revitalizaci útočné řady. Anglický mistr už týdny monitoruje situaci a v průběhu července za útočníka poslal oficiální nabídku za 110 milionů liber (3 a čtvrt miliardy korun). Tu ale Newcastle shodil ze stolu. Pod 150 milionů liber (téměř 3 a půl miliardy korun) neodejde, zaznělo prý od řeky Tyne.
V neprospěch Magpies hraje i fakt, že veterán Callum Wilson, který v minulých letech kryl Isakovi záda, odešel do West Hamu. Klubu se navíc nedaří na trhu nalézt adekvátní náhradu na post devítky. Benjamin Šeško si po zdlouhavých jednáních a přetahované s Manchesterem United vybral Old Trafford.
Na startu léta se jako ideální řešení jevil nákup Huga Ekitikeho. O jeho angažmá se Newcastle v minulosti pokusil už dvakrát - v lednu 2022 se francouzský útočník rozhodl setrvat v Reims, o půl roku později dal zase přednost PSG. Do Frankfurtu, kde loni zažil průlomovou sezonu a v bundeslize zapsal 15 branek, klub poslal 70 milionů liber (téměř 2 miliardy korun) a byl připraven z Ekitikeho udělat svou nejdražší posilu v historii. Marně. Pokus skončil pro fanoušky Newcastlu noční můrou. Třiadvacetiletý forvard zamířil na Anfield, zatímco Isakovo jediné přání je ho následovat.
Nejrealističtěji se aktuálně jeví příchod Yoanea Wissy z Brentfordu. Klub z předměstí Londýna už letos opustila největší hvězda Brian Mbeumo (Manchester United) a defenzivní záložník Christian Nørgaard (Arsenal). Za osmadvacetiletého Wissu chystají v Newcastlu vylepšenou nabídku za 35 milionů liber (téměř miliarda korun), tu o pět milionů nižší už „včely“ stihly odmítnout. Přestupu nahrává i skutečnost, že v Brentfordu už znají náhradu, z Bournemouthu přišel prověřený Dango Ouattara.
Konžský reprezentant má se „strakami“ dohodnuté osobní podmínky a snaží se - paradoxně jako Isak - vydupat si přestup za lepším. Ze svých profilů na sociálních sítích například vymazal všechny zmínky o svém současném zaměstnavateli.
Druhý rekord v řadě
Liverpool mezitím spřádá plány a chystá druhou oficiální nabídku za švédskou superstar. Ta by podle informací britských novinářů měla dosahovat 140 milionů liber rozdělených na 80 okamžitě a 60 v příští sezoně (celkem téměř 4 miliardy korun). Na stůl by se měla dostat až ve chvíli, kdy Newcastle přivede nového útočníka. Anglický mistr by v případě úspěchu podruhé během jednoho přestupového období přepsal historické tabulky. Floriana Wirtze z Leverkusenu přivedl za 116 milionů liber (zhruba 3,3 miliard korun) čímž zlomil rekord anglické ligy.
„Pokud bychom se podívali na začátek léta, řekli bychom, že Liverpool bude muset zaplatit téměř 150 milionů liber. Teď se ale zdá, že se jim podaří snížit cenu o 10-15 milionů,“ prohlásil bývalý finanční poradce Cityzens Stefan Borson. Už teď je jisté, že Isakgate 2025 je nejtřaskavější přetahovanou letošního léta. A jak to u takových ság bývá, k rozuzlení může dojít až těsně před deadlinem.
Kdo tuhle hru nervů nakonec vyhraje, se dozvíme nejpozději v pondělí 1. září, kdy se v Anglii uzavře přestupové okno. A šlágr druhého kola Premier League mezi Newcastlem a Liverpoolem (v pondělí 25. srpna) mezitím nabírá stále vyhrocenější zápletku.
Nejdražší přestupy v Premier League
Hráč
Cena (v miliardách korun)
Kam přestoupil
Florian Wirtz
3,19
Liverpool
Enzo Fernández
3,09
Chelsea
Jack Grealish
3,00
Manchester City
Declan Rice
2,97
Arsenal
Moisés Caicedo
2,96
Chelsea
Romelu Lukaku
2,88
Chelsea
Paul Pogba
2,68
Manchester United
Kai Havertz
2,55
Chelsea
Hugo Ekitiké
2,42
Liverpool
Antony
2,42
Manchester United
Zdroj: Transfermarkt
