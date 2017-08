Baník měl !!!, Táborsko nosí ??? Klub na dresech hledá nového partnera

Hádej, hádej. Něco tam předtím bylo, jenže pak nic, a tak to nahradila tázavá znaménka. Druholigové Táborsko přišlo o tradičního partnera MAS, který měl léta výsadní místo na jeho dresech a fotbal ve městě podporoval už od roku 1939. V nové sezoně ho zastoupily na to samém místě otazníky, které jako by volaly po novém hlavním sponzorovi.