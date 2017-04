Změna v MOL Cupu. Finále poháru mezi Zlínem a Opavou se odehraje v Olomouci

Finále měl hostit stadion v Edenu, kde sídlí Slavia. Zlín i Opava však projevily zájem hrát o trofej blíže svým fanouškům a sponzor poháru MOL nakonec s přesunem souhlasil.

"Pro fotbal by bylo nejlepší, aby byl plný stadion," řekl předseda představenstva druholigové Opavy Marek Hájek. "Pokud by se hrálo v Praze v Edenu nebo na Spartě, byly by podle mého názoru poloprázdné," dodal.

Na olomouckém Andrově stadionu, který má kapacitu téměř 13 tisíc diváků, se finále domácího poháru konalo už v roce 2005. Vyvrcholení letošního ročníku, jehož vítěz postoupí do třetího předkola Evropské ligy, bude mít výkop v 17:30.

