Priske po postupu: Hořkosladké? Je mi to jedno. A vyslal vzkaz fanouškům
PŘÍMO Z RIGY | Po utkání si stoupnul před fanoušky, kteří dorazili do Lotyšska na odvetu play off Konferenční ligy. Trenér Brian Priske rozhazoval rukama a hecoval je. Byť Sparta prohrála v Rize 0:1, zajistila si účast v ligové fázi Konferenční ligy. „A to byl náš cíl,“ řekl dánský kouč. „Neodehráli jsme dobrý zápas a nepředvedli pěkný fotbal, ale ukázali jsme mentalitu, kterou v této soutěži potřebujete,“ pokračoval.
Je to ale možná hořkosladký výsledek, že?
„Jestli to tak chce někdo brát, tak je mi to jedno. Opravdu je mi to fuk. V určitých ohledech tomu rozumím a jiných zase ne. Nedostaneme za dnešek žádnou cenu, ale zahrajeme si hlavní fázi a na ničem jiném nezáleží. Kluci odvedli požadovanou práci. Získali potřebný výsledek a splnili úkol. Našim vynikajícím fanouškům, kteří sem cestovali a nejsou s výkonem úplně spokojení, můžu vzkázat, že ani zdaleka nejsme blízko tomu, kde jsme byli před rokem, kdy se Sparta kvalifikovala do Ligy mistrů a krátce předtím vyhrála double. Nejsme tomu vůbec blízko.“
Co vám chybí?
„Budujeme nový tým, máme nové posily. Hodně rotujeme sestavou, ale dostaneme se tam. Dnes to ale nebude. Teď to bylo o jediném cíli, a tím byl postup do hlavní fáze. V příštích čtyřech měsících nás jistě čeká šest zápasů v Konfenrenčí lize. Výkon si zhodnotíme, řekneme si k němu víc, ale ne dnes. Byl bych samozřejmě raději, kdybychom zápas kontrolovali líp a hráli lepší fotbal, ale není to tak snadné. Ať už jsme hráli proti Rize, Aktobe nebo proti Araratu. Není jednoduché to zvládnout. Takový je evropský fotbal, což jste viděli i v kvalifikaci Ligy mistrů.“
Takže postupu si vážíte?
„Jsem šťastný, hrdý na hráče, realizační tým a celý klub. Je důležité, že jsme v Evropě. A to kvůli finanční stránce, hráčům bude narůstat hodnota, odehrají těžké zápasy. Budujeme náš tým k tomu, aby hrál evropské zápasy uprostřed týdne. Takže to pro nás znamená hodně a doufám, že taky pro fanoušky. Mohou přijít na dalších šest evropských utkání a podpořit nás v následujících měsících.“
Musel jste udělat těžká rozhodnutí během zápasu?
„V každém zápase je těžké rozhodnutí. S Lukasem (Babalola) a dalšími jsme si vyměnovali informace, řešili, co máme dělat. Ale je těžké hrát proti takovému soupeři, jeho hráči jsou individuálně silní, přímí a nakopávají dlouhé balony. Museli jsme sebrat druhé míče, což je těžké. V české lize je to podobné, ale Riga v tom je extrémní.“
V defenzivě jste dlouho drželi, že?
„Uchenna, Vydra a Zelený zaslouží velký respekt. Poslední z nich hodně běhal, odvedl náročnou práci, přitom měl zřejmě hrát po zranění méně minut.“
Mannsverk a Eneme
Poprvé v základní sestavě naskočil Sivert Mannsverk, který hrál na pozici šestky. Jste s ním spokojený?
„Odehrál dobrých šedesát minut. Nechali jsme ho hrát, aby byl spolu s Kaanem kompaktní na balonu, chtěli jsme držet balon, budovat hru. A myslím, že zejména v prvních třiceti minutách to fungovalo. Potom jsme trochu ztratili tempo, ale jinak oba dva odvedli úžasnou práci.“
Přesto jste reagoval a nahradil ho Santiagem Enemem. Proč stále čeká na první příležitost od začátku utkání?
„Mám jiné možnosti, které jsou v tu chvíli lepší. Santi je dobrý hráč a zvyká si na náš způsob hry. Ale vybral jsem tentokrát dva záložníky, kteří jsou extrémně silní na balonu a při budování hry. Obzvlášť proti týmu, jakým je Riga.“
A zachránil vás Peter Vindahl?
„Je prostě dobrý gólman. Nevím, co k tomu mám říct. Naprosto Peterovi věřím.“
Udělal dobré zákroky, zejména v závěru první půle.
„Myslím, že v této sezoně znovu ukazuje, že má úroveň a je špičkový brankář. A stejně jako ostatní, i on má zápasy, ve kterých udělá špatné rozhodnutí. Ale celkově je dobrý a pomáhá nám.“
Ukázalo se, že už potřebujete reprezentační přestávku?
„Stoprocentně. V neděli odehrajeme třináctý zápas, což je extrémní. Hrajeme tři zápasy týdně, to není normální. Ale tak to je. Neměli jsme ideální přípravu, protože se nám vraceli později reprezentanti a hráči po zranění, ale jsem nesmírně hrdý na tento tým. Kluci dřeli naplno celých pět týdnů, možná šest. Pracovali tvrdě, jako zvířata. Dosáhli jsme před tímto utkání na devět výher v řadě, kvalifikovali jsme se do Konferenční ligy v tak náročném programu. Letěli jsme do Kazachstánu, do Arménie a teď do Rigy. Mezitím jsme odehráli dobré zápasy v domácí soutěži. Hráčům patří největší respekt, není to opravdu jednoduché.“