Předplatné

Los Ligy mistrů: Možní soupeři Slavie? PSG, Liverpool, ale i Almaty a Pafos

Jaké soupeře může potkat Slavia v Lize mistrů?
Jaké soupeře může potkat Slavia v Lize mistrů?Zdroj: Koláž Tomáš Langer (iSport)
Abdullahi Tanko tvrdě došlápl Ivana Schranze a viděl červenou kartu
Vasil Kušej v utkání s Pardubicemi
Do zápasu proti Pardubicím zasáhl i Christos Zafeiris
Lukáš Provod v souboji proti Pardubicím
Jan Bořil slaví gól do sítě Pardubic
Jan Bořil slaví gól do sítě Pardubic
Jáchym Šerák zasahuje proti Mojmíru Chytilovi
20
Fotogalerie
Petr Adam
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (18)

Je libo Paris St. Germain, Liverpool, nebo Bayern Mnichov? Fotbalisté Slavie už znají kompletní přehled týmů, ze kterých při čtvrtečním losu vzejde osm jejich soupeřů v hlavní fázi Ligy mistrů.

Letos se podruhé už nelosují čtyřčlenné skupiny, ale osm soupeřů pro každý tým v ligové fázi s 36 účastníky a jednou tabulkou. Variant pro českého šampiona je tudíž dost. Jisté je, že má místo ve třetím koši a ve čtvrtek po 18. hodině dostane dva soupeře z každého ze čtyř výkonnostních košů seřazených podle koeficientů.

V prvním koši se nedá vybírat, pokud stojíte o přijatelného soupeře. Zkusme zmínit dvě možnosti.

Extrémně zajímavá by byla konfrontace s Paris St. Germain, pokud stojíte o nejlepší z nejlepších. Francouzský velkoklub dominuje. Jen za letošek ovládl poslední ročník Champions League, získal domácí titul i pohár, naposledy evropský Superpohár, unikla mu jen trofej po letním finále MS klubů. 

Komu by slušel první koš

Pokud můžeme jeden z top týmů v prvním koši označit přece jen za schůdný, volba by padla asi na Dortmund. V minulé bundesligové sezoně se protlačil do Ligy mistrů až ze čtvrtého místa, novou sezonu zahájil remízou 3:3 na půdě St. Pauli a po 10 letech nevyhrál úvodní ligový zápas.

Oneplay výhodněji v balíčku O2 spolu - Zijstit víceAdvertisement

Varianty z košů dva až tři? I tam se „skrývají“ giganti, kterým by slušel první koš jako trvalý uchazeč o anglický titul Arsenal, Atlético Madrid i s exparťanem Dávidem Hanckem v sestavě, či Neapol jako poslední mistr Serie A.

Ve čtvrtém koši je přijatelných možností jednoznačně nejvíc. Největší senzací letošních předkol je postup kyperského Pafosu a vzdáleného kazašského Almaty, oba budou patřit mezi nováčky i největší outsidery. Belgický mistr Union Saint-Gilloise se Slavií dvakrát prohrál v loňském 3. předkole Ligy mistrů. 

Pokud bychom brali minulý ročník jako návod, když se chcete v Lize mistrů vejít mezi 24 nejlepších a myslet na postup do play off, musíte posbírat minimálně 11 bodů. Bude to pro Slavii pořádná výzva.

Pravidla losování:

  • Každému týmu budou z každého ze čtyř košů nalosovány dva týmy, celkově osm soupeřů.
  • Každý tým odehraje s protivníky z jednotlivých košů jeden domácí a jeden venkovní zápas. Celkem čtyři domácí a čtyři venkovní zápasy
  • Proti sobě se nemohou utkat kluby ze stejné země. Tým nesmí mít více než dva soupeře z jedné země.

Vstoupit do diskuze (18)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů