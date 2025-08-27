Předplatné

Sparta hrála špatně, ale je v Evropě. Vindahl jde nahoru, co posila?

Sparta hrála špatně, ale je v Evropě. Vindahl jde nahoru, co posila?
Kapitán Sparty Lukáš Haraslín při odvetě s FC Riga
John Mercado se na hřiště proti FC Riga dostal v 73. minutě
Sivert Mannsverk nastoupil ke svému prvnímu utkání v rudém dresu a rovnou v základu
Peter Vindahl zasahuje proti jedné ze střel fotbalistů FC Riga
Peter Vindahl skvělým zákrokem vyrazil nebezpečný volný přímý kop
Patrik Vydra na hřišti FC Riga
Angelo Preciado se chystá k centru
TV iSport
Konferenční liga
PRVNÍ DOJEM JIŘÍHO FEJGLA A PAVLA ŠŤASTNÉHO | Bylo to veliké trápení, po kterém Sparta utnula sérii devíti soutěžních výher v řadě. Ve středu večer na hřišti lotyšské Rigy padla výsledkem 0:1 a v posledních minutách čelila obrovskému tlaku. Přesto oslavila postup do Konferenční ligy díky gólu Albiona Rrahmaniho z prvního zápasu. „Letenským nefungoval střed hřiště,“ všiml si redaktor Jiří Fejgl v Prvním dojmu. Co dalšího zaznělo?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

KonecLIVE Penalty: 4:3
44

