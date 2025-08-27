Sparta hrála špatně, ale je v Evropě. Vindahl jde nahoru, co posila?
PRVNÍ DOJEM JIŘÍHO FEJGLA A PAVLA ŠŤASTNÉHO | Bylo to veliké trápení, po kterém Sparta utnula sérii devíti soutěžních výher v řadě. Ve středu večer na hřišti lotyšské Rigy padla výsledkem 0:1 a v posledních minutách čelila obrovskému tlaku. Přesto oslavila postup do Konferenční ligy díky gólu Albiona Rrahmaniho z prvního zápasu. „Letenským nefungoval střed hřiště,“ všiml si redaktor Jiří Fejgl v Prvním dojmu. Co dalšího zaznělo?
