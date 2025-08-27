Haraslín si ulevil: Na jaře bychom zápas nezvládli, mentálně jsme silnější
PŘÍMO Z RIGY | Několikrát zopakoval: Máme to, pro co jsme přijeli. Sparta ukopala v Rize postup do ligové fáze Konferenční ligy, i když s domácím FC padla 0:1. Kapitán Lukáš Haraslín si po duelu vzpomněl na minulou sezonu. „Jsme na tom lépe mentálně, dovolím si říct, že na jaře bychom to nezvládli,“ pronesl krátce před odjezdem na letiště.
Nebylo to jednoduché, že?
„Všem nám šlo o postup, věděli jsme, že nás bude čekat těžký zápas. Už v prvním zápase jsme viděli kvalitu a věděli jsme, že doma budou ještě silnější. Potvrdilo se to, přesto jsme mohli zápas zavřít dřív a neudělat z toho drama až do konce.“
Lekl jste se při příležitosti Rigy na konci?
„Samozřejmě, že člověku zatrne. My jsme ale také měli šance, mně to zablokovali, proti Albionovi Rrahmanimu skvěle zasáhl brankář. Proto říkám, že zápas vlastně mohl skončit o deset, patnáct minut dřív.“
Vy prožíváte střelecky sušší období. Čím to?
„Všiml jsem si, že se o tom mluví, že nedávám góly, asistence. (usmívá se) Ale když se daří mužstvu, tak to beru všema deseti. Pro mě je důležité, abych hrál, pomáhal týmu, byl na hřišti - i já někdy musím udělat tu špinavou práci.“
V Rize byla potřeba. Trenér Brian Priske kritizoval výkon především ve druhém poločase. Souhlasíte s ním?
„Věděli jsme, v čem jsou silní a vlastně jsme je trochu posadili na koně. Dostali jsme gól po chybičce, trošku se to tam odráželo, já jsem se nestihl vrátit. Nechci říct, že bychom polevili, ale síly ubývaly, za poslední týdny toho bylo opravdu hodně.“
Máte našlapaný program. Jak se osobně cítíte?
„Je to náročné hlavně kvůli tomu, co jsme za poslední týdny nalétali. Není lehké letět do Kazachstánu, Arménie, Lotyšska. Zápasy se proto zvládají hlavně hlavou, protože tělo je nabuzené, má sílu, ale když nemáte tu mentální, tak vám nefunguje. Víme, že zápasy budou přibývat, do prosince budeme hrát prakticky každé tři dny.“
Měli jste nějaké volno?
„Po obědě ano. (usmívá se)“
V Rize jste sice prohráli, vidíte však na týmu posun?
„Ano, hlavně mentální. I v lize jsme měli zápasy, kdy jsme prohrávali, přesto jsme je dokázali otočit. Cítíme se lépe, jdeme pomalými kroky dopředu.“