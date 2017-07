Jak nastoupí Sparta na Bělehrad? Lafata by měl tvořit, do základu míří Mandjeck

ONLINE PŘENOS 20:30 | Vytoužený muž pro sparťanskou rozehrávku? Na toho si budou muset fanoušci ještě počkat. Do čtvrtečního zápasu 3. předkola Evropské ligy na půdě Crvene Zvezdy Bělehrad by měl podle informací iSport.cz trenér Andrea Stramaccioni vsadit opět na Davida Lafatu. I přesto, že v této roli v generálce proti Vitesse Arnhem nepřesvědčil. Zároveň se do sestavy zřejmě podívá další z letních zahraničních posil. Střed pole by měl za Lafatou čistit Georges Mandjeck.

V současné chvíli se jedná o největší kámen úrazu. Sparťanská rozehrávka postrádá muže, který by jí dal řád a nebál se v zápase vyprodukovat kreativní myšlenku. V generálce proti Vitesse Arnhem Andrea Stramaccioni zkoušel na této pozici Davida Lafatu, ale zkušený matador se vůbec nechytal. Jeho místo je zkrátka v pokutovém území.

I když se při absenci Tomáše Rosického a Néstora Albiacha zdá, že Letenští nemají na výběr a na pozici „desítky“ jim zbývá pouze Lafata, není to úplně pravda. Například Martin Frýdek tento post zastával během vlády Zdeňka Ščasného.

„Byl bych rád, kdybych v tom pokračoval, ale to záleží na trenérovi, koho tam dá. V současné konkurenci budu rád, když budu vůbec hrát,“ nechal se slyšet starší z bratrů Frýdků ještě před odletem. Nicméně italský trenér podle všeho nasadí do hry sestavu s podobnou kostrou, jako tomu bylo proti Arnhemu.

Pravděpodobná sestava Sparty proti CZ Bělehrad Janko Šural, Lafata, Plavšič Frýdek, Mandjeck Vatajelu, Štetina, Kaya, Karavajev Dúbravka Pozn. červeně jsou změny oproti generálce s Vitesse

Obrana by měla být ve stejném složení, s tím, že Ondřeje Zahustela nahradí Vjačeslav Karavajev. Právě s ním by měl vytvořit nebezpečné duo na pravé straně Srdjan Plavšič, jenž se do sestavy dostal na úkor Václava Kadlece. Toho nechal Stramaccioni v Praze, aby zpytoval svědomí, jelikož neodvádí to, co po něm trenér požaduje.

Střed pole bude za Davidem Lafatou hlídat již zmíněný Frýdek a vedle něho by si měl premiéru odbýt Georges Mandjeck, který na Letnou dorazil z Mét. Levá strana by měla patřit Josefu Šuralovi a v útoku bude figurovat opět Marc Janko.

Minimálně alespoň na lavičce by měl být připravený izraelský express Tal Ben Chaim, jenž si za Spartu zatím nekopl ani minutu kvůli zdlouhavé léčbě "koňaru". „Je zdravý a připravený. Na základní sestavu to však ještě nebude,“ uvedl na předzápasové tiskové konferenci Stramaccioni, jemuž Ben Chaimovo uzdravení udělalo velkou radost.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Stadion Rajka Mitiće, Bělehrad (kapacita 55.568 míst)