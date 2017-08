Uhrin před odvetou: Absence Chramosty? Musíme hrát aktivně i bez něj

Vedro přivítalo Mladou Boleslav v Albánii. Středočeši mohli být rádi, že se alespoň nemuseli dlouze trmácet do Korcë, domova Skënderbeu, ale jen do Elbasanu, který je od Tirany vzdálen šedesát kilometrů. Boleslavský generální sportovní manažer a trenér Dušan Uhrin mladší věří, že se se svým týmem popasuje se všemi nástrahami včetně absence střelce Jana Chramosty. „Nemyslím si, že to bude velká komplikace, když nám chybí jeden hráč. Musíme hrát aktivně dopředu i bez něj,“ říká Uhrin.