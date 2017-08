Los play off Evropské ligy: Plzeň jede také na Kypr, utká se s Larnakou

Fotbalisté Plzně po vyřazení z 3. předkola Ligy mistrů od rumunské FCSB znají soupeře v play off o postup do základní části Evropské ligy. Západočechům los v Nyonu přiřkl kyperskou Larnaku. První zápas hraje Viktoria doma ve čtvrtek 17. srpna, odveta je na programu o týden později 24. srpna. Los play off Evropské ligy jsme sledovali na iSport.cz ONLINE.