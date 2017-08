S Kypřany si poradil i Liberec. Síla jako Steaua, hodnotí los v Plzni

Čeká je cesta na rozpálený jih, podobně jako v Bukurešti nepříjemné parno i temperamentní soupeř. Plzeňští fotbalisté si ale nepřipouští, že by play off Evropské ligy s Larnakou nezvládli. Čerpat můžou i ze zkušeností Liberce, který kyperský celek přehrál v předkole minulý rok.

V Plzni vydýchávají zklamání z neúspěšného předkola o Ligu mistrů s rumunským FCSB (bývalá Steaua). Teď musí přepnout, aby za 14 dní dobře odstartovali play off o Evropskou ligu, o kterou se poperou s kyperskou Larnakou.

"Spokojený budu, až po dvou zápasech, když postoupíme. Víme, že postoupili už přes tři předkola, poradili si s Minskem. Mají za sebou už dost soutěžních zápasů a jsou úspěšní," konstatoval pro klubové stránky západočeský trenér Pavel Vrba.

Kyperský soupeř by měl být hratelný, Plzeň bude v duelu o základní skupinu favoritem. Čerpat může i ze zkušeností Liberce. Severočeši zdolali Larnaku v play off o Evropskou ligu minulé léto (u nich 1:0, doma 3:0).

"Na radu se jich ptát nebudu. S klukama se určitě pobavím o tom, jak to u nich vypadalo a jak to měli zorganizované. Rady necháme na trenérovi, jaký zvolí způsob hry a jak nás na ně připraví," uvedl útočník Marek Bakoš, který v Liberci odehrál sezonu a půl.

"Je to podobná síla a způsob fotbalu, jako proti nám předvedla Steaua. Jsou silní na míči, mají zkušenosti z Evropy. Liberec je minulý rok vyřadil, nečeká nás nic jednoduchého. Ale dá se to zvládnout a postoupit," věřil Bakoš.

Kypr platí za vyhlášenou letní destinaci plnou turistů, v létě tam panují velká vedra. "Na Kypru jsem ještě nebyl, myslel jsem, že tam pojedu na dovolenou," usmíval se záložník Diego Živulič. "Ale náročné podmínky nejsou žádná výmluva. My jsme Viktoria, musíme to zvládnout. Chce to hrát svou hru, kombinační fotbal. Kvalitu, abychom se na Kypru prosadili, určitě máme," dodala plzeňská letní posila.

Před mužstvem leží po vyřazení z Ligy mistrů jasný úkol, udržet se v evropské soutěži alespoň pro podzimní část sezony. "Už jsme to řekli před sezonou. Bohužel to nebude Liga mistrů, ale uděláme všechno pro to, abychom hráli skupinu Evropské ligy a byli úspěšní v české lize," slíbil trenér Vrba.

Vrbovy svěřenci nezvládli odvetu s FCSB. Na dojmy zklamaného kouče Pavla Vrby bezprostředně po zápase se podívejte ve VIDEU. Kolaps, nechápu to, zlobil se Vrba po nezvládnuté odvetě s FCSB

Viktoria Plzeň nezvládla odvetu na domácí půdě s FCBS.Zápas bezprostředně po jeho skončení komentoval obránce Lukáš Hejda. Chybami v obraně jsme si prohráli zápas, komentoval Hejda po nezvládnuté odvetě.