Vrba sází na útok: Pokud budeme hrát doma na 0:0, určitě to nevyjde

PŘÍMO Z RUMUNSKA | Náročný duel s rumunským FCSB nechtěl příliš rozebírat. Pavel Vrba ví, že vysvědčení z úvodního souboje sezony ve 3. předkole Ligy mistrů vystaví až domácí odveta (za týden ve středu). Remíza 2:2 je slibným základem, západočeský kouč zdůraznil, že i před vlastními fanoušky bude chtít, aby jeho tým útočil. "Hrát na 0:0 je riziko, a to my nepodstoupíme," řekl jasně.

Co říkáte na remízu 2:2?

„Jedná se o výsledek, který nás před odvetou potěšil. Na druhou stranu víme, že máme před sebou těžkých devadesát minut s těžkým soupeřem. Víc hodnotit budu až po zápase v Plzni.“

Neštve vás, že jste nevyužili víc chyb v soupeřově obraně?

„Podívejte, Steaua je silné mužstvo, což jsem říkal už před zápasem. Naším úkolem bylo zde uhrát výsledek, který nám dá šanci pro odvetu. S tím jsem spokojený. Víc to nechci hodnotit.“

Dvakrát jste vedli, neměl z toho být lepším výsledek?

„Těšilo mě, že jsme byli aktivní, že jsme dali dva góly na soupeřově poli. Z tohoto pohledu jsem spokojený. Na druhou stranu Bukurešť měla v závěru dobré šance a mohla zápas vyhrát. Proto je výsledek dobrý a zasloužený. Uvidíme, co bude dál.“

V Rumunsku v minulosti Plzeň vždy odehrála dobrý zápas, ale domácí utkání nezvládla. Nebojíte se toho?

„Nebojím se nikdy ničeho. Už se těším na odvetu.“

Jak myslíte, že by vzhledem k výsledku 2:2 mohla vypadat odveta?

„Pokud budeme hrát na 0:0, tak to určitě nevyjde. Musíme být znovu aktivní, musím chtít vstřelit opět gól. Vzpomínám na dvojzápas Ploještí, kdy Plzeň v odvetě také spoléhala na výsledek 0:0 a nakonec prohrála 1:4. Hrát na 0:0 je riziko, a to my nepodstoupíme.“



Jak jste byl spokojený s Milanem Havlem?

„Milan je tady 14 dní i s cestou, předvedl velice kvalitní výkon. Jsem rád, že máme mladého hráče, který fotbalově vypadá velmi dobře.“

Vypadá to, že se vážně zranil klíčový hráč Bukurešti Budescu. Je to pro vás výhoda?

„Tak to neberu. On je skvělý hráč. Klidně bych ho rád viděl v Plzni. Přeju mu, ať je v pořádku a baví místní fanoušky.“

V samém závěru měl FCSB tři velké šance, měl jste obavy o výsledek?

„Zatrnulo mi hned třikrát.“

Můžete vysvětlit, proč jste rozhodl Davida Limberského zařadit na pravý kraj obrany. Zda ve hře byly i jiné varianty. A zda můžete jeho výkon zhodnotit?

„David odehrál skvělé utkání a jsem rád, že jsem se tak rozhodl.“