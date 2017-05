Přímý postup do pohárů? Šance mistra drží Ajax, Opava a Zlín fandí United

Český mistr fandí Ajaxu

O titul v české ePojisteni.cz lize se rvou Slavia a Plzeň. Pražský klub má teď triumf ve svých rukou a pokud vyhraje všechny zbývající zápasy, první místo mu nikdo nevezme. S přímým postupem do Ligy mistrů je to ale těžší.

Aby český mistr postoupil přímo do Ligy mistrů, musí uspět Ajax Amsterdam. Ale hned na dvou frontách. Nejenže by musel porazit ve finále Evropské ligy United, ale zároveň by se musel stát mistrem Nizozemska. A to bude problém.

Jedno kolo před koncem je totiž o bod první Feyenoord a pokud poslední zápas sezony vyhraje, bude slavit on. Lídr přivítá na domácí půdě devátý Heracles. Pokud by ale náhodou ztratil a Ajax vyhrál na půdě Willemu, bude slavit. A s ním český mistr.

Čistě teoreticky by se mohl český mistr radovat i ve chvíli, kdy by Evropskou ligu ovládl Manchester United. To by ale svěřenci Josého Mourinha museli zároveň skončit třetí v Premier League a k tomu mají v tuto chvíli hodně daleko.

Zlín či Opava přímo do Evropské ligy?

Ve hře je každopádně také postup českého týmu přímo do Evropské ligy. A tato možnost je dokonce mnohem reálnější. Posuďte sami.

Pokud Evropskou ligu vyhraje favorizovaný Manchester United a zároveň skončí na pátém či šestém místě v Premier League, vítěz českého MOL Cupu půjde rovnou do skupiny druhé nejprestižnější evropské soutěže!

Zlín a Opava tak budou mít ve finále domácího poháru extrémní motivaci. Pokud by United zvládli „svou část mise“, vítěz poháru by si přišel minimálně na 70 milionů korun, navíc by si mohl zahrát s velmi zajímavými soupeři.

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Slavia využila plzeňské ztráty v Jablonci a díky výhře 3:1 ve vršovickém derby se vyhoupla do čela tabulky, kde má tři kola před koncem ePojisteni.cz ligy dvoubodový náskok. To Bohemians jsou v problémech, od sestupových příček je dělí jen čtyři body.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Bohemians - Slavia 1:3. Slavia má v boji o titul zase navrch • VIDEO iSport TV