Hororový faul v Irsku: Coleman půl roku mimo, hříšník skončil v slzách

K nešťastné události se vyjádřil útočník Shane Long, který byl první, kdo Colemana po faulu utěšoval. „Všichni ho milujeme, je to skvělý člověk, bude to velká ztráta,“ uvedl forvard Southamptonu a na rozdíl od většiny ostatních hned nezatracoval provinilce Taylora.

Shane Long hugging Seamus Coleman who was on the wrong end of a horror tackle with a suspected broken leg. pic.twitter.com/KP7PSlB8YP