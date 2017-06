Konopljanka se trefil za Ukrajinu, Irové drží neporazitelnost

Irové s Rakouskem prohrávali od 31. minuty, kdy se po signálu z rohu trefil Martin Hinteregger. Domácí dokázali odpovědět až pět minut před koncem, kdy vlétl do nedůrazné obrany Jonathan Walters a srovnal. Irové vzápětí dostali míč do sítě podruhé, ale gól zřejmě kvůli útočnému faulu neplatil. Ostrované vedou tabulku skupiny před Srbskem, které se může vrátit do čela v případě bodového zisku s Walesem.

Irsko - Rakousko 1:1 (0:1)

Branky: 85. Walters - 31. Hinteregger.

Moldavsko - Gruzie 2:2 (2:0)

Branky: 15. Ginsari, 36. Dědov - 65. Merebašvili, 70. Kazaišvili.

Za Ukrajinu se trefil Konopljanka

Ukrajina po úterní domácí blamáži a prohře 0:1 s Maltou zabrala a ve skupině I se po vítězství ve Finsku dostala na druhé místo před Island, který hraje večer s vedoucími Chorvaty. První gól hostů vstřelil v Tampere po dorážce do prázdné branky v 51. minutě Konopljanka, o jehož příchod z Schalke má zájem Slavia. Šlo o jeho čtrnáctou trefu v reprezentaci.

Finsko - Ukrajina 1:2 (0:0)

Branky: 72. Pohjanpalo - 51. Konopljanka, 75. Besedin.