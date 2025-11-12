Největší tajemství kolem Řepky a Sparty: ve filmu konečně zazněla odpověď, ale...
Dávné fotbalové tajemství konečně odkryto? Tak napůl. Dokumentární film Řepka: Hříšník o kontroverzním obránci Tomáši Řepkovi zachytil i případ týmové pokladny, která před lety zmizela z kabiny Sparty. Brankář Jaromír Blažek na kameru potvrdil, že 400 tisíc korun bylo použito jako motivace pro jiný klub. Jméno týmu ve filmu nezaznělo, jedná se však o název se dvěma slovy, uvedl Řepka po úterní slavnostní premiéře v rozhovoru s ČTK a Aktuálně.cz.
Řepka ukončil své druhé angažmá ve Spartě koncem roku 2011 po roztržce s majitelem klubu Danielem Křetínským. Rok poté vyšlo najevo, že spolu s důrazným obráncem zmizela z Letné i týmová pokladna, do níž hráči platí pokuty dané týmovým sazebníkem stejně jako zápisné nebo peníze za první starty, góly či třeba narození potomků.
Jednapadesátiletý bývalý reprezentant ve filmu režiséra Petra Větrovského ujistil, že 400 tisíc korun použil jako pozitivní motivaci pro nejmenované mužstvo, aby se „nevykašlalo“ na jiný zápas, který byl v boji o titul pro Spartu důležitý. „Klub a rok si ale nechám pro sebe,“ řekl Řepka.
Jeho verzi potvrdil bývalý spoluhráč Blažek. Gólman dokonce řekl, kam peníze šly, jméno klubu však je v konečné verzi filmu vypípáno. „Já o tom fakt nechci mluvit. Jsem rád, že to ve filmu zaznělo. On to i Bláža řekl. Kdybyste koukali pozorně, tak z pohybů úst a mimiky byste poznali… Byla to dvě slova. Byly to dva názvy. Takže já si myslím, že není potřeba víc dodávat. Já si myslím, že lidi se asi dovtípí, komu to bylo,“ uvedl Řepka s úsměvem.
Řekli na premiéře filmu Řepka: Hříšník
David Limberský: „Hráli jsme spolu jeden rok ve Spartě, tam jsme se poznali, poslední rok spolu točíme pravidelně podcasty, už jsme přátelé. Když seděl, párkrát jsem ho navštívil a přivezl mu cigára. Je to bouřlivák, ale má i dobré srdce.“
Horst Siegl: „Překvapíme mě ještě něco ve filmu? Znali jsme se dokonalE, ale nikdy nevíte. Tomáš je kamarád, hříšník a někdy i blázen.“
Dokument tak odhalil tajemství týmové pokladny jen částečně. Například v sezoně 2011/12 působila v české lize klubů se dvěma slovy v názvu celá řada: Mladá Boleslav, České Budějovice, Hradec Králové, titul nakonec získal Liberec. Nehrozí, že by s Řepkou bylo zahájeno disciplinární řízení, promlčecí lhůta je totiž v tomto případě pět let.
Slavnostní premiéra filmu proběhla v pražském Slovanském domě hned ve dvou sálech zároveň. Zúčastnili se jí také bývalí fotbalisté nebo hokejista Jaromír Jágr. Hlavní protagonista viděl celý snímek poprvé a neubránil se slzám.
„Byly tam věci, který mě dostaly. Myslel jsem si, že to ustojím, že už jsem velkej kluk. Ale některé informace pro mě byly opravdu velmi těžké, temné věci. A musím to vidět ještě jednou, abych si to vychutnal,“ poukázal rodák z městečka Brumov-Bylnice.
Během kariéry proslul častými zkraty. Po jejím ukončení byl v kritickém období závislý na alkoholu, uvažoval o sebevraždě a sedm měsíců strávil ve vězení. Podle Větrovského není film o fotbale, ale o životě. O pádech, ztrátách i návratech. O člověku, který se postavil svým démonům a našel cestu zpátky.
Příběh má šťastný konec, Řepka dostal od manželky Kateřiny Kristelové chatku s vlastním rybníkem, kde může relaxovat a chytat ryby. „Je to happy end. Jak jsem tam řekl, teďka si žiju krásný život bez ferrari, lamborghini, bez baráku a dalšího pozlátka. A to je to, co jsem vlastně hledal. A zaplaťpánbůh, že jsem to našel,“ řekl Řepka.
Kauza Řepka a týmová kasa ve Spartě
O kauze zmizelé týmové kasy Sparty se začalo mluvit od podzimu 2012, to už Řepka působil v Českých Budějovicích. Pojďme si projít, jak se k celé záležitosti vyjadřoval v minulosti.
Prosinec 2012: Záležitost nejdřív nechtěl komentovat. „Nejsem žádný zloděj,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport. „Víc se k tomu vyjádřím, až budou odkryty tajné zdroje, které tuto informaci do médií sdělily,“ tvrdil. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>
Srpen 2013: Řepka odkázal při vysvětlování na další zkušené hráče, s nimiž seděl ve sparťanské kabině. Svoji verzi měl přednést také Marku Matějovskému, který po něm převzal kapitánskou pásku. „Říkal jsem si: Povím mu to, pochopí to, bude to prezentovat dál, vyjasní se to.“ VÍCE ČTĚTE ZDE>>>
Únor 2014: V Show Jana Krause vyprávěl Řepka o tom, že peníze z týmové kasy dostal na přilepšenou při odchodu z klubu. „Ve Spartě se mnou skončili. A ještě mi dali na cestu kasu. Údajně jsem ji měl ukrást. Pustili to, aby mi co nejvíc ublížili,“ vyprávěl na červeném gauči. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>
Březen 2014: A zase jinak. V knize Neuhýbám vysvětlil Řepka, že si vybral z kasy vysokou útratu z týmové oslavy, kterou pokryl z vlastních prostředků. „Občas to dopadlo tak, že jsme to rozjeli víc a já to musel doplatit ze svýho. Samozřejmě jsem si to pak z kasy vzal zpátky.“ VÍCE ČTĚTE ZDE>>>
Listopad 2017: V knize Děkuju bývalý řízný obránce tvrdil, že částka 400 tisíc korun šla na motivaci pro jiný ligový tým. „Už nechci mít nálepku zloděje a k tomu uplynulo dost času na to, aby z toho nikdo neměl postih,“ prohlásil Řepka, avšak další konkrétní detaily neodhalil. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>